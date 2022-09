Más País quiere prohibir el uso de aviones privados y una tasa a los billetes aéreos

El avión es el medio de transporte más contaminante del planeta, por lo que desde hace años, se ha puesto en duda la necesidad real y la moralidad del uso de los jets personales. En este sentido, los desplazamientos en aviones privados de los futbolistas o famosos han sido duramente criticados, como es el caso de Messi, ya que de junio a agosto este jugador realizó 52 vuelos, los que supone 1.502 toneladas de CO2.

No obstante, este no es un caso único, sino que es una práctica que se ha dado con frecuencia durante años, por lo que ante esta problemática, el grupo Más País ha propuesto este martes prohibir o limitar el uso de aviones privados para usos no oficiales dentro de una batería de más de 30 medidas para el Plan de Contigencia energética que hará llegar al Gobierno.

Asimismo otras de las medidas establecidas son reducir la oferta de vuelos peninsulares a distancias cortas que tengan alternativa por tren convencional o alta velocidad; una tasa para viajes frecuentes en avión y obligar a poner instalaciones de autoconsumo en grandes superficies.

Este grupo además propone que se obligue a las empresas a asegurar opciones de transportes colectivo gratuito, subvencionado al centro de trabajo, y a que se pongan instalaciones de autoconsumo eléctrico, equipos de iluminación y climatización eficientes y menos contaminantes (LEDs, bombas de calor), en grandes superficies comerciales.

Otra de las propuestas es cambiar el bono social eléctrico para que se pueda acceder al mismo con tarifas diferentes al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) o tarifa regulada, la única con la que actualmente se puede ser beneficiario de esos descuentos en la factura de la luz. De esta forma, el bono social se podría aplicar a aquellos consumidores que tengan tarifas de libre mercado.

Además, Más País ha propuesto que haya tarifas e impuestos crecientes por tramos de consumo de luz y gas, un Plan Renove para electrodomésticos, priorizando los de mayor consumo como pueden ser neveras, hornos o lavadoras; y la prohibición del minado de criptomonedas intensivas en energía impulsando la medida en el ámbito europeo.

En el caso de la administraciones, Más País propone que se aumente el número de días de teletrabajo por semana dependiendo de la necesidad y establecer un ‘bonus’ para compensar el aumento del consumo energético del personal que trabaja en su casa.