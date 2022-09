Headhunter: esta es la persona que puede ayudarle a encontrar trabajo

La búsqueda de empleo puede ser un camino pedregoso lleno de obstáculos que nos alejen de nuestro objetivo final. No tener la experiencia laboral requerida, contar con estudios insuficientes bajo la perspectiva de los reclutadores, no tener un currículum actualizado o incluso no tener en cuenta la importancia de las redes sociales suelen ser motivos suficientes para continuar en la cola del paro.

Por tanto, dado que la combinación de todos estos factores pueden hacerte perder muchas oportunidades laborales, desde el blog de Adecco aseguran que es “altamente recomendable” pedir consejo a un headhunter para encontrar trabajo, darse a conocer en el mercado y descubrir qué empresas encajan mejor con tu perfil.

El headhunter o cazatalentos es un profesional apreciado por las empresas, cuya función principal es buscar a las personas más competentes del mercado para una función determinada con el objetivo de ocupar las vacantes abiertas. Asimismo,

¿Qué tareas realizan los cazatalentos?