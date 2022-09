El coste laboral sube un 3,8% en el segundo trimestre y el salario escala a 2.153 euros, récord en 22 años

El coste laboral que asumen las empresas por sus trabajadores ya acumula año y medio de subidas. El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 3,8% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2021, hasta situarse en 2.871,64 euros, según los datos publicados este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este nuevo incremento, ya se encadenan seis trimestres consecutivos de alzas (18 meses).

El INE explica que este incremento del coste laboral se debe al mayor número de horas trabajadas este trimestre. A su vez, esto es consecuencia de la disminución del número de horas no trabajadas debido al número de fiestas disfrutadas y, especialmente, al descenso en las horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor (ERTE). En este sentido, el INE recuerda que durante el segundo trimestre los ERTE por Covid-19 dejaron de estar vigentes y se habilitaron otras modalidades.

El repunte del coste laboral de las empresas se desaceleró nueve décimas en el segundo trimestre respecto al registrado en el primer cuarto del año, cuando aumentó un 4,7%.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. En el segundo trimestre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 4,3% interanual en términos brutos, pasando de 2.064,37 a 2.153,88 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el inicio de la serie, en el año 2000. Los otros costes (los no salariales) aumentaron un 2,2%, hasta los 717,76 euros por trabajador y mes, y su principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, crecieron un 4,1%.

Incremento del 40% para la hostelería

Por sectores, la construcción presentó el mayor aumento del coste laboral total, un 5,6%; y del coste salarial, un 7,3%; mientras que los servicios tuvieron el menor aumento del coste total, un 3,8%, y del salarial, un 4%. No obstante, por actividades, el mayor crecimiento del coste laboral se dio en la hostelería, un 42,2%, con un alza del salario medio del 40,3% hasta los 1.242,8 euros al mes por trabajador, el más alto desde el cierre de 2008.

Por tipo de jornada, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial fue de 5,56 euros por hora con 17,12 euros/hora para tiempo completo, frente a 11,56 para tiempo parcial. Y en cuanto a tiempo de trabajo, los trabajadores a tiempo completo prácticamente duplicaron las horas de trabajo efectivo realizadas por los trabajadores a tiempo parcial (33,7 horas semanales, frente a 18,6). De media, la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 34,7 horas.

Por comunidades y en cifras, el INE señala que el coste laboral de Madrid supera en más de 500 euros la media nacional mientras que en Extremadura dicho coste es inferior a la media en la misma cantidad. Atendiendo al crecimiento anual del coste, Canarias, Baleares y Castilla-La Mancha presentan las tasas más elevadas mientras que Murcia y País Vasco registran los menores aumentos y en Asturias el coste baja. En esta desigual recuperación de los costes laborales, explica el INE, influye el mayor peso del turismo en comunidades como Canarias y Baleares.

También se aprecia esta recuperación en las vacantes de empleo que el INE sitúa en 145.053 y de las que el 89,7% se encuentra en el sector servicios. No obstante, el 94,1% de las empresas preguntadas por Estadística respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre abril y junio porque no necesitaban trabajadores adicionales. Las comunidades con mayor número de vacantes fueron Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía concentrando el 54% del total.