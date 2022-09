¿Vuelven los Nadal y el de la “repera patatera”?

Hace unas semanas leí que Feijóo se estaba planteando contar para su equipo económico con «los hermanos Nadal», dos de los personajes más nefastos que formaron parte de los gobiernos de Rajoy o de su equipo de altos cargos. Los dos alejados por completo de la realidad, especialmente Álvaro, el que fue ministro. Estando ellos de por medio, ya solo faltaría que en el nuevo equipo de Feijóo este incluyese también a Cristóbal Montoro, a Miguel Ferre, que fue secretario de Estado de Hacienda, y a Santiago Menéndez, el máximo responsable de la Agencia Tributaria, que se despachó en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados con aquella frase memorable de que los datos en poder de la citada Agencia eran la repera, y, por si no quedaba claro, añadió «la repera patatera».

Me ha venido todo esto a la memoria al comprobar cómo los dirigentes del PP se han lanzado, siguiendo la estela de Isabel Díaz Ayuso, a anunciar rebajas de impuestos. Bienvenidas sean todas las decisiones que vayan en esta dirección, siempre y cuando se apliquen de verdad. En algunos casos, como el de Madrid, ya son realidad. En otros, no pasan de anuncios. Y entonces me he acordado también de que, en 2011, los responsables del PP, también en la oposición, anunciaron a bombo y platillo que si llegaban a gobernar bajarían los impuestos. Sin embargo, fue entrar en La Moncloa y hacer lo contrario, es decir, aplicar varias subidas consecutivas, con el argumento de que se habían encontrado con las arcas del Estado vacías y en bancarrota. Hombre, digo yo que alguna información de las telarañas que había ya debían tener.

Pero lo más grave de todo es que, para anunciar estas subidas, sacaron a Cristóbal Montoro por televisión, riéndose mientras desgranaba, por ejemplo, los nuevos porcentajes de IVA que todavía sufrimos. Ni Rajoy, ni su equipo, ni nadie del PP tuvo la delicadeza de presentarse ante los ciudadanos, y especialmente ante sus votantes, ni en aquellos momentos, ni después, para pedir perdón por haber hecho lo contrario de lo que habían prometido y, sobre todo, por las risitas de Montoro y su banda. ¿Volverá a suceder lo mismo? Eso sí que sería «la repera, pero la repera patatera».