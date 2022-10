Estas serán las cuantías de las pensiones máximas y mínimas en 2023

La luz verde a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 confirma que las pensiones contributivas se revalorizarán conforme a la ley, es decir, en función de la evolución del IPC medio anual. Según las estimaciones de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la revalorización de las pensiones rondará el 8,5%. No obstante, habrá que esperar a finales de noviembre para conocer el porcentaje definitivo del IPC medio anual, que se mide entre diciembre del año anterior (2021) y noviembre del año actual (2022). Por su parte, el Ejecutivo también ha acordado que las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV), no ligados al IPC, también se revalorizarán en 2023 en igual medida que las pensiones contributivas.

Tomando como referencia la previsión del Gobierno, que estima un IPC medio anual del 8,5%, estas serán las cuantías de las pensiones contributivas máximas y mínimas en 2023.

Pensión contributiva máxima

La pensión máxima para todos los pensionistas, limitada en 2022 a 2.819,19 euros mensuales en 14 pagas (39.468,66 euros anuales), superará en 2023 la barrera de los 3.000 euros tras la subida del 8,5%. En concreto, subiría en 239,63 euros, hasta los 3.058,82 euros (42.823,49 euros al año).

Pensiones contributivas mínimas

Las cuantías mínimas para las pensiones contributivas durante el año 2023 (en 14 pagas) son las siguientes:

-Jubilación con menos de 65 años:

Con cónyuge a cargo: 12.682,13 euros al año (905,86 euros mensuales).

Sin cónyuge: 10.256,29 euros al año (732,59 euros mensuales).

Con cónyuge no a cargo: 9.694,26 euros al año (692,44 euros mensuales).

-Jubilación con 65 años o más:

Con cónyuge a cargo: 13.526,70 euros al año (966,19 euros mensuales).

Sin cónyuge: 10.962,62 euros al año (783,04 euros mensuales).

Con cónyuge no a cargo: 10.405,15 euros al año (743,22 euros mensuales).

-Jubilación con 65 años procedente de gran invalidez:

Con cónyuge a cargo: 20.290,80 euros anuales (1.449,34 euros mensuales).

Sin cónyuge: 16.444,69 euros anuales (1.174,62 euros mensuales).

Con cónyuge no a cargo: 15.607,73 euros anuales (1.114,83 euros mensuales).

-Gran invalidez:

Con cónyuge a cargo: 20.290,80 euros anuales (1.449,34 euros mensuales).

Sin cónyuge: 16.444,69 euros anuales (1.174,62 euros mensuales).

Con cónyuge no a cargo: 15.607,73 euros anuales (1.114,83 euros mensuales).

-Incapacidad absoluta o total con 65 años o más:

Con cónyuge a cargo: 13.526,70 euros al año (966,19 euros mensuales).

Sin cónyuge: 10.962,62 euros al año (783,04 euros mensuales).

Con cónyuge no a cargo: 10.405,15 euros al año (743,22 euros mensuales).

-Incapacidad total para titulares de entre 60 y 64 años:

Con cónyuge a cargo: 12.682,13 euros al año (905,86 euros mensuales).

Sin cónyuge: 10.256,29 euros al año (732,59 euros mensuales).

Con cónyuge no a cargo: 9.694,26 euros al año (692,44 euros mensuales).

-Incapacidad total derivada de una enfermedad común para menores de 60 años:

Con cónyuge a cargo: 8.081,08 euros anuales (577,22 euros mensuales).

Sin cónyuge: 8.081,08 euros anuales (577,22 euros mensuales).

Con cónyuge no a cargo: 8.011,21 euros anuales (572,22 euros mensuales).

-Incapacidad parcial del régimen de accidente de trabajo (titular con 65 años):

Con cónyuge a cargo: 13.526,70 euros al año (966,19 euros mensuales).

Sin cónyuge: 10.962,62 euros al año (783,04 euros mensuales).

Con cónyuge no a cargo: 10.405,15 euros al año (743,22 euros mensuales).

-Viudedad:

Con cargas familiares: 12.682,13 euros anuales (905,86 euros mensuales).

Mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 10.962,62 euros anuales (783,04 euros mensuales).

Titulares de entre 60 y 64 años: 10.256,29 euros anuales (732,59 euros mensuales).

Menores de 60 años sin cargas: 8.305,89 euros anuales (593,27 euros mensuales).

-Orfandad:

Por beneficiario: 3.352,43 euros anuales (239,45 euros mensuales).

Para menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%: 6.592,46 euros anuales (470,89 euros mensuales).

-En favor de familiares:

Por beneficiario: 3.352,43 euros anuales (239,46 euros mensuales).

Si no existe viudo ni huérfano: