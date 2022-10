Las casas prefabricadas ganan cuota de mercado

La casas prefabricadas disponen a día de hoy de unos cimientos sólidos, tanto en su construcción como en su momento comercial. Su cuota de mercado aumenta. De entrega rápida y más baratas, las continuas mejoras en sus procesos de construcción las hacen aún más atractivas. Y permiten diseños clásicos o vanguardistas, a gusto del comprador.

Las causas son evidentes. Un gran porcentaje de las partes de la vivienda son fabricadas previamente para luego ser ensambladas, lo que proporciona rapidez de entrega al comprador y que el precio baje hasta un 50% respecto a la media del mercado de construcción tradicional.

No necesitan tantos materiales de construcción, por lo que son más sostenibles. Y sus elementos de construcción disponen de la máxima calificación energética para favorecer el aislamiento térmico.

Y ahora una de las empresas pioneras en España, CVH PRECAST, ha lanzado los muros de hormigón con SATE de ladrillo cara vista, que auguran una revolución en la vivienda prefabricada por su novedad y eficacia. Su director ejecutivo, José Manuel Ruiz, destaca algunos datos significativos de su sector: “El mantenimiento de la estructura es de 0 euros durante un mínimo de 100 años. Y los plazos de entrega son cortos ya que el periodo medio de obtención de la licencia de obra es de 3 meses. Es decir, que desde que un cliente se propone hacer una casa con nosotros hasta que se le entrega suele ser en un periodo de 8 meses: 1 mes de diseño, 3 meses en espera de licencia y 5 meses de construcción hasta la entrega de llaves”. La mayor demanda de estas viviendas, por la experiencia del José Manuel Ruiz, proviene de familias que buscan construcciones de entre 150 y 250 metros cuadrados, aunque pueden alcanzar los 1.000.

La forma de hacer un presupuesto rápido y fiable en este tipo de construcciones tiene un secreto en CVH PRECAST: “Cuando un posible cliente nos pregunta por el precio le pedimos una serie de características básicas para su futura casa y cuando reunimos esos datos los cruzamos con los de todas las que ya hemos construido y podemos sacar un precio inicial muy aproximado a la realidad. Y no sólo esto, sino que además este precio viene con todo incluido. Es decir, si el cliente no lo desea, no se va a gastar ni un euro más. Incluso por cada día de retraso pagamos una penalización de 150 euros”.