Y Planas se olvidó del derecho

Las lluvias que han caído en una parte de España durante las últimas jornadas han supuesto un cierto alivio para los agricultores y ganaderos, que veían como la «otoñada» se iba de las manos. Es llover, aunque sea poco, y cambia la cara de las gentes del campo. Ahora toca esperar a ver si estas precipitaciones tienen continuidad en aquellas zonas en las que han caído o si llegan a aquellas otras que no se han visto beneficiadas por las mismas. Mientras miran al cielo con un ojo, con el otro están pendientes de lo que sucede en los despachos, especialmente de los situados en el Ministerio de Agricultura y de su organismo autónomo, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el encargado de poner a punto las normas de la PAC, sobre todo lo relativo a los ecoesquemas, que entrarán en vigor a partir de 2023, pero que ya afectan a las siembras que se realizan en estos momentos.

Y en este punto llega el principal problema: cómo puede respetar alguien unas normas que desconoce, no porque no haya querido enterarse esa persona de su contenido, sino porque el organismo encargado de dictarlas no las ha preparado todavía. Por raro que parezca es lo que está sucediendo en estos momentos y lo que anda en juego es nada más y nada menos que casi el 30% del importe de las ayudas que los beneficiarios de las mismas cobraban hasta ahora.

Existe una máxima que reza que «la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento». El problema es que aquí y ahora todavía no existe esa ley o norma.

Dicho de otra manera, los agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas de la PAC no pueden respetar una norma porque de momento no existe. El Plan Estratégico de la PAC impuesto por Luis Planas a las comunidades autónomas todavía no se ha desarrollado y no ha llegado al BOE, lo que está creando una situación de grave inseguridad jurídica para los afectados, en este caso los beneficiarios de las ayudas. Luis Planas, a pesar de ser premio extraordinario de la carrera de Derecho, se ha debido olvidar de todo lo que aprendió durante la misma.