Los transportistas convocan un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche del domingo

Los transportistas volverán a parar. Lo harán a partir de las 00.00 horas del próximo domingo de forma indefinida, según ha informado hoy la junta directiva de la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transportes, que ya llevó a cabo unos paros el pasado mes de marzo que pusieron en jaque al tejido productivo nacional al provocar importantes disrupciones en la cadena de suministro. Las movilizaciones han sido respaldadas por el 86% de los afiliados a esta organización, que han participado este fin de semana en la consulta que llevaron a cabo; y que representa fundamentalmente a pequeños transportistas y autónomos.

Plataforma ha denunciado que el Decreto-Ley aprobado el pasado mes de agosto para evitar que el sector no trabaje a pérdidas, principal reivindicación de esta asociación, no está funcionando entre otros motivos porque, según ha explicado su presidente, Manuel Hernández, no se está haciendo ningún tipo de control para asegurarse de que funciona. Hernández ha añadido, además, que algunos de sus asociados también están siendo obligados a cargar y descargar sus camiones, una práctica prohibida por el decreto. El presidente de Plataforma ha asegurado que desde primeros de septiembre han estado denunciando los incumplimientos de la ley sin que se hayan atendido a sus denuncias. De hecho, Plataforma acusa al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar estos incumplimientos.

Los transportistas autónomos denuncian que mientras sus costes se han incrementado un 30% y los precios también lo han hecho, los precios del transporte han bajado, lo que constituye “una tomadura de pelo”, según Hernández. “Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exigen”, ha denunciado. Para Hernández, los “pequeños desajustes” en el cumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno “son muertes laborales”, y a este respecto ha cifrado entre 200 y 250 la cifra de empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes. “No tenemos tiempo. Cada día que pasa se producen tragedias empresariales, pero también familiares, porque está llegando a haber casos de suicidios”, ha advertido.

El paro de Plataforma va a contar en esta ocasión con el respaldo de parte del sector primario, en concreto, de la minoritaria Asociación del Sector Primario de España (Asepres), que también parará a partir del próximo domingo.

Hernández ha asegurado que la huelga sería todavía evitable si la administración se compromete a llevar a cabo las medidas necesarias para que la ley funcione.