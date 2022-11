Los transportistas suspenden el paro indefinido tras sólo un día de movilizaciones

Un sólo día. Eso es lo que ha durado el paro indefinido convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera. La organización de autónomos y pymes ha anunciado hace apenas una hora que suspende el paro indefinido que inició ayer mismo tras denunciar el “acoso” a que, según asegura, han sido sometidos sus asociados.

En el comunicado en el que anuncia la suspensión de los paros, Plataforma afirma que desde que anunciaron las movilizaciones, han sufrido “una campaña sin descanso de acoso y derribo” por parte de cargadores, asociaciones del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), sindicatos gubernamentales, algunos medios y una parte concreta política. “Han sido miles las llamadas de compañeros sobre las desproporcionadas amenazas de sus cargadores para no secundar este paro”, asegura esta organización.

“Hoy martes -añade Plataforma- nos hemos encontrado con una persecución, acoso y coacciones inconcebibles por parte de distintas autoridades, donde no se está respetando el derecho a paro y a su correspondiente información como ampara la Ley por parte de los organizadores”. Por todo ello, y porque “como no puede ser de otra manera, Plataforma no va a exponer a sus gentes a un panorama como el detallado”, la organización ha tomado la decisión de suspender el paro.

Plataforma, que ya logró paralizar parcialmente la actividad económica en marzo con otra movilización que duró 20 días, había convocado las protestas para denunciar el, a su juicio, incumplimiento por parte de los cargadores de la ley que desde agosto impide al sector trabajar a pérdidas. La organización reivindica más inspecciones para evitarlo y multas ejemplares que puedan llegar a los 90.000 euros para los que no cumplan la norma.

El paro se había iniciado con una manifestación en Madrid y su incidencia en el sistema productivo, a diferencia de lo que ocurrió en marzo, había sido prácticamente nula. Tampoco se habían registrado apenas actos violentos como entonces. Ayer, por ejemplo, Interior, que desplegó 50.000 agentes para evitar incidentes, tan sólo reportó daños en vehículos en Peñaflor (Sevilla) y en Casabermeja (Málaga).