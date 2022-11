Mutter Ventures cierra el año con 6 millones de financiación para despegar en la bolsa de París

En un contexto de estrés económico: despidos masivos en las principales compañías tecnológicas, inflación globalizada, crisis energética, emergencia climática.... Mutter Ventures ha logrado cerrar con la mejor de las noticias este 2022: hacerse con una ronda estratégica y trampolín para asegurarse la salida a la bolsa Euronext de París prevista para los primeros meses del 2023. Gracias a la consolidación del compromiso de sus principales partners y la ampliación del investment board, ahora cuenta con: Marc Mora (MoraBanc), Manel Vallet (Catalonia Hoteles), Mercé Girbau (Girbau), Jaume Alsina, Familia de Castro o deportistas de élite como Kepa Arrizabalaga y Pedro Rodriguez entre muchos.

El panel de inversores comparte que la visión de Mutter Ventures -disruptiva y por sectores- es la acertada para hacer frente a la incertidumbre de los mercados. Gracias a esta operación la valoración de la compañía prevista para su cotización será de aproximadamente 26 millones de euros. La ampliación de capital ha sido equivalente al 20% de nuevas acciones.

“Para Mutter Ventures es clave disponer de un conocimiento sectorial extremo en cada uno de los proyectos que lideramos. Por ello disponer del apoyo de inversores referentes en diferentes sectores nos refuerza y nos permite pensar aún más en esa generación necesaria de impacto en todas nuestras inversiones, pasando de inversores financieros a partners estratégicos capaces de optimizar aún más los recursos dedicados.” afirma Christian Rodríguez Fornós, Chairman y CEO de Mutter Ventures.

“El hecho que en breve estaremos cotizando nos ha permitido abrir una nueva dimensión de acceso a inversores muy cualificados y de ámbito internacional, que apuestan por un sector tan clave como el capital riesgo para diversificar sus inversiones, pero esta vez con una capa muy sólida que ofrece el hecho que estemos listados. Por ello, seguimos con negociaciones muy avanzadas que nos ayudarán a dibujar nuestra estrategia de los próximos años en términos de financiación” comenta Amós Soliveres, CFO de Mutter Ventures.

Mutter Ventures es un venture builder que cuenta con una estructura transversal, el Mutter Lab, capaz de trabajar modo 360 todo lo que incluye desde el 0 al exit: definición de la oportunidad de negocio, estrategia go to market, captación de financiación, creación del equipo semilla para el proyecto etc. , acompañamiento en la estrategia legal y financiera etc.

Cuenta con cinco proyectos en cartera y cuatro nuevos proyectos en fase de desarrollo que tienen previsto tener un alto impacto en términos de aumento del valor de la cartera en gestión. Un equipo internacional de 50 profesionales altamente preparados para hacerse con las oportunidades que brindan los sectores: health, fintech o Web3, hardware, saas y servicios.

La innovación forma parte del ADN de Mutter Venture y no para. Está previsto ampliar la cartera de modelos de negocio a lo largo de los próximos 12 meses junto con un incremento de capital e inversores para seguir aportando valor en cada una de sus innovaciones.