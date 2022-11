La OCU avisa: el 99% de las rebajas del “Black Friday” no son reales

El bombardeo de descuentos propio del “Black Friday” genera una nube de humo que oculta la realidad: las rebajas no son tan rebajas. Así lo advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Según su estudio de precios sobre la actual campaña de “Black Friday”, las rebajas anunciadas (del 25% de media) no son reales. Aunque la ley establece que en ofertas, rebajas y promociones debe usarse como precio de referencia el más barato de los últimos 30 días, “en la práctica esto no se respeta”, avisa la OCU en base a su análisis del precio de 16.000 productos de electrónica y electrodomésticos desde el 19 de octubre.

Aunque el famoso “Black Friday” se celebra oficialmente el último viernes de noviembre, que este año cae en 25 de noviembre, las ofertas se suelen extender durante toda la semana. Es habitual que los consumidores utilicen estos días de rebajas para adelantar las compras navideñas, pero el ahorro que van a conseguir es muy bajo, prácticamente nulo o incluso pueden llegar a pagar más. La OCU revela que en más del 99% de los casos el precio anterior indicado no es el menor de los últimos 30 días: en casi todos los casos esos precios están hinchados respecto a la realidad, lo que evidentemente afecta al ahorro que anuncian y al ahorro medio real”. Por ello, la Organización concluye que más del 99% de las rebajas no son reales.

Precios más caros durante la campaña de “Black Friday”

Tras analizar los precios durante un mes, la OCU detecta que aunque los comercios anuncian un ahorro medio del 25%, la realidad es que, el precio recogido el 18 de noviembre respecto al mínimo de los últimos 30 días revela que a día de hoy los precios de los productos son, de media, un 3% más caros. O sea que, al comenzar la “Black Week”, pocas rebajas, y sí precios algo más caros que en algún momento del pasado mes.

Esta mala práctica es posible por el reiterado incumplimiento de la actual normativa de comercio. En concreto del artículo 20.1 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, recientemente modificada para adaptarla a la última Directiva Europea, que establece que “Siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad el precio anterior junto al precio reducido (…). Se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado en los treinta días precedentes”.

La OCU denuncia ante el Ministerio de Consumo que los comercios online analizados calculan el descuento en base al precio anterior que más les convenga (que podría ser incluso el precio recomendado), no el más barato en los últimos 30 días, incumpliendo así la normativa vigente. La Organización urge a tomar medias que terminen con esta práctica engañosa y, llegado el caso, sancione ejemplarmente a los comercios afectados.

Por todo ello, la OCU recomienda a los consumidores que desconfíen de los posibles descuentos, al tiempo que pone a su disposición un Asesor de Precios de electrodomésticos y tecnología para conocer si el precio anunciado es de verdad barato. Asimismo, anima a quien detecte irregularidades en los precios a que las denuncie en las redes sociales de la organización a través del hashtag #timofertasBF, para determinar si hay alguna práctica ilegal. En ese caso, la OCU procederá a su denuncia ante las autoridades de Consumo.