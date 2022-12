Musk deja de pagar el alquiler de sus oficinas y se plantea no indemnizar a los trabajadores despedidos

Elon Musk, propietario de Twitter desde finales de octubre, pretende llevar su plan de reducción de costes para la red social hasta el final. Recortar la plantilla a menos de la mitad solo era la punta del iceberg. El magnate quiere que su inversión de 44.000 millones sea rentable y para ello todas sus decisiones parecen tener un único objetivo: reducir los gastos al máximo, aunque eso le cueste numerosas batallas legales. Según publica The New York Times, el recientemente destronado como hombre más rico del mundo ha renovado el equipo legal de Twitter y ha expulsado a uno de sus asesores más cercanos durante el proceso. También han dado instrucciones a los empleados para que no paguen a los proveedores antes de un posible litigio.

Para reducir costes, Twitter no ha pagado el alquiler de su sede en San Francisco ni de ninguna de sus oficinas globales durante semanas, aseguran fuentes cercanas a la empresa a The New York Times. Twitter también se ha negado a pagar una factura de 197.725 dólares por vuelos privados realizados la semana de la toma de posesión de Musk, según una copia de una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de New Hampshire y obtenida por The New York Times.

Pero los impagos de Twitter podrían ser aún mayores. Según el medio estadounidense, los líderes de la red social han discutido la posibilidad de no indemnizar a los miles de trabajadores que fueron despedidos tras la adquisición y qué consecuencias conllevaría. Además, Musk ha amenazado a los empleados con demandas si hablan con los medios y “actúan de manera contraria a los intereses de la empresa”, según un correo electrónico interno enviado el viernes pasado y al que ha tenido acceso The New York Times.

Este lunes, Twitter también tomó la decisión de cerrar su Consejo de Confianza y Seguridad, un grupo dedicado a asesorar a la compañía contra los discursos de odio. En un correo electrónico enviado poco antes de una reunión prevista entre el grupo y la nueva jefa de Confianza y Seguridad, Ella Irwin, la compañía justifica la decisión porque el Consejo “no es la mejor estructura” para “incorporar las opiniones externas a nuestro trabajo”, según el medio The Wall Street Journal. La decisión se produce en medio de la controversia por la adquisición de Twitter por parte del magnate Elon Musk, que ha aplicado una política de “amnistía” hacia cuentas previamente suspendidas por violar las reglas de la red social, como la del expresidente Donald Trump (2017-2021).

Los movimientos agresivos indican que Musk todavía está recortando gastos y está rompiendo los acuerdos previos de Twitter para dejar su huella. Su corto liderazgo al frente de Twitter ha estado marcado por cierres, despidos, renuncias, exigencias de trabajo sin descanso y decisiones caprichosas que han ahuyentado a los anunciantes.

A medida que hizo la transición al papel de nuevo líder de Twitter, Musk ha tenido a su lado un elenco de profesionales legales rotativos. Con Twitter sin talento legal debido a despidos y salidas, Musk ha buscado abogados de sus otras compañías, incluido el fabricante de cohetes SpaceX, para llenar el vacío. Más de media docena de abogados de la empresa de exploración espacial han tenido acceso a los sistemas internos de Twitter, según dos personas y documentos vistos por The Times.