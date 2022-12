Estas son las cosas prohibidas que no puede hacer en su casa bajo amenaza de multa de hasta 6.000 euros

España ha sido tradicionalmente un país de propietarios de vivienda, y aunque aún lo sigue siendo, estos se han ido desvaneciendo, dado que el precio de la vivienda hace que para muchos ciudadanos sea impensable comprar una casa. Por tanto, aunque el mercado inmobiliario está atravesando una situación convulsa en la actualidad, los propietarios siguen siendo mayoritarios en nuestro país.

Tener una casa en propiedad conlleva una serie de beneficios, ya que aporta una estabilidad, supone una inversión segura e incluso brinda independencia al propietario para hacer aquello que considere oportuno en su hogar como pintar las paredes, construir una terraza o incluso tener mascotas.

No obstante, aunque una persona tenga su propia casa y eso le brinde independencia, esta no es total, ya que hay ciertas actividades prohibidas por ley que no puede llevar a cabo en su vivienda, tal y como explican desde el portal inmobiliario de Fotocasa.

Tener más de cinco mascotas

De acuerdo con la Ley de Protección Animal, que vela por los derechos de los animales, esta prohibe que se tengan más de cinco mascotas en cualquier vivienda. No obstante, si en el momento de la aprobación de la ley, un particular ya tuviera en su vivienda cinco mascotas o más, podrá quedárselas, pero no adquirir más.

Asimismo, no se puede dejar a un animal de compañía en casa sin supervisión durante tres días consecutivos, aunque en el caso de los perros, el plazo no podrá ser superior a 24 horas.

Tirar comida o toallitas por el inodoro

Muchas personas piensan que el inodoro es un pozo sin fondo y que se traga todo lo que tires en él con tan solo pulsar la cisterna. Sin embargo, esto no es así, dado que esta mala práctica está terminantemente prohibida ya que puede llegar a obstruir las tuberías y a contaminar el medio ambiente.

Aunque es complicado comprobar que se ha tirado comida, aceite, productos químicos o incluso toallas higiénicas, de poder hacerlo, esto puede conllevar multas de hasta 3.000 euros.

Reformas que perjudiquen a otros propietarios

Hay una serie de reformas -como las que alteran elementos comunes del edificio- que para poder realizarlas es necesario que la comunidad de vecinos lo permita.

Asimismo, también será necesario permisos y licencias de obra, cuyo coste de media está entre el 3% y el 4% del valor de la reforma. No obstante, aquella persona que no disponga de ellos puede llegar a tener que pagar una multa de entre 600 y 6.000 euros.

Hacer ruido pasadas las 21:00 horas

Hacer ruido en casa entre semana desde las 21:00 horas de la noche y hasta las 08:00 de la mañana está prohibido según la normativa; mientras que los fines de semana, no se podrá hacer ruido hasta las 09:30 de la mañana. No obstante, algunos municipios han ampliado el horario entre semana hasta las 22:00 o las 23:00 horas.

En las horas diurnas no se podrán superar los 35 decibelios, mientras que en las nocturnas los 30 decibelios. En el caso de incumplir la normativa, esto puede suponer multas de hasta 3.000 euros.

No reciclar electrodomésticos

Otra de las actividades prohibidas que no se puede realizar es no reciclar los electrodomésticos que ya no usamos, así como tirar muebles a la calle durante los días en los que no hay recogida por parte de los respectivos ayuntamientos.

Pese a que los consistorios recogen un día a la semana estos muebles, en España hay casi 1.800 puntos limpios donde se pueden dejar los electrodomésticos. En caso de no hacerlo, esto puede llegar a suponer multas y sanciones de hasta 1.500 euros.