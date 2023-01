Un “tocho” de mil páginas en año electoral

Las últimas diez jornadas, desde el 24 de diciembre y hasta hoy, han sido una auténtica locura. Un día sí y otro también han aparecido en el Boletín Oficial del Estado un conjunto de normas que suponen alrededor de mil páginas relacionadas directa o indirectamente con el sector agrario. Primer problema: una gran parte de estas leyes o decretos ya han entrado en vigor y los afectados ha dispuesto, en muchos casos, de poco más setenta y dos horas para intentar enterarse de qué va la cosa, una tarea prácticamente imposible. Segundo problema: por si lo anterior no fuese suficiente, resulta que esos textos están redactados de “aquella manera”, es decir, que resultan incomprensibles para aquellos que no estén familiarizados con el BOE, porque remiten a otras normas anteriores, a las que es necesario acudir. En resumidas cuentas, un auténtico lio para los iniciados que necesitarán bastantes días para “rumiar” esas mil páginas hasta enterarse de qué va la cosa y misión imposible de cumplir para el grueso de los administrados. Como “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”, se puede afirmar que nos vamos a encontrar ante una grave situación de inseguridad jurídica. La mayor parte de esas normas afectan a la aplicación de la nueva PAC.

La otra parte se refiere a las medidas incluidas en el paquete del Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Se trata de la prórroga de la bonificación en el precio del gasóleo para los agricultores, de la rebaja del IVA para algunos alimentos de primera necesidad, de la que han quedado excluidas las carnes y el pescado, y de una ayuda para los fertilizantes. Todas ellas tienen luces y muchas sombras, se puede decir que la música suena bien en algunos casos, pero que es necesario esperar a conocer la letra, especialmente la letra pequeña, ya que nos podemos llevar algunas sorpresas. Además, desprenden un claro tufo electoral, porque 2023 va a estar marcado por las elecciones municipales y la mayor parte de las autonómicas en mayo y casi toda seguridad por las generales a final de año. Y eso se va a notar.