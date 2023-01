Doblegando la inflación

Nuestro presidente es un crack. No sólo está “doblegando la curva de la inflación”, como ha dicho, sino que está bajando el paro, haciendo que crezca la economía más que nunca, quitando impuestos, conteniendo la deuda y arreglándonos la vida en general, sobre todo a los hipotecados. Por algo aseguró Yolanda Díaz que es éste “el mejor Gobierno de la Democracia”. Se quedó corta. De la Historia de la Humanidad, debería decir.

Primero “venció al virus” en unas cuantas semanas, y ahora logra toda esta suerte de milagros para derrotar también a Putin. Hasta la mala gestión de los fondos europeos es por culpa del autócrata ruso. No hay derecho, pues tan magnánimos somos que hasta vamos a dar 200 euros al año a los más desfavorecidos. Y la derecha tiene la culpa de todo. Por decir primero que “el virus sigue vivo”. Por afirmar después que la cifra del desempleo está maquillada con el millón de fijos-discontinuos que cobran el paro pero no son parados. Por atreverse a plantear que la bajada de la inflación estaba doblemente dopada por la excepción ibérica y los 20 céntimos a los carburantes, y por usar sólo la tarifa regulada para obtener el IPC de la luz. Por subrayar, en fin, que somos el único país de la UE que no ha alcanzado el PIB pre-pandémico, la calidad del empleo es ninguna, los costes laborales suben, la productividad baja, la deuda se dispara y déficit está descontrolado por un gasto público inabarcable que ni tan siquiera una recaudación récord es capaz de compensar. Todo fantasías de PP y Vox. El país está que se sale.