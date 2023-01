¿Qué derechos tienen los consumidores en las rebajas de enero?

Las rebajas de enero es una de las épocas más esperadas por miles de españoles, ya que muchos aprovechan los numerosos descuentos y chollos en las diferentes tiendas para renovar su armario, comprar regalos pendientes o ahorrarse dinero en artículos que necesitaban. Tanto es así, que durante la campaña invernal de rebajas los españoles gastarán una media de 94,4 euros este año, cifra un 2% inferior respecto a 2022, cuando se destinaron 96,3 euros de media.

No obstante, aunque la vida sea cada vez más cara y los precios no dejen de estar al alza, son muchos los consumidores que no pueden resistirse a los grandes carteles de “rebajas” en escaparates y páginas web, haciendo que se desate una fiebre de consumismo en la sociedad. Por tanto, ante estas ofertas de hasta el 50%, no es de extrañar que las personas se dejen llevar por un deseo desenfrenado de adquirir numerosos productos, aunque desde la página de reclamaciones reclamador.es recuerdan a los consumidores los derechos que tienen durante esta época para que no acaben pagando más de la cuenta.

Garantía de productos en rebajas

Los productos que se hayan adquirido durante las rebajas deben tener la misma garantía legal que aquellos que se hayan comprado fuera de este periodo. Además, desde enero de 2022, la garantía de los productos se ha ampliado de dos a tres años, exceptuando la compra de bienes y servicios digitales como suscripciones o aplicaciones móviles, ya que para estos sigue siendo de dos años. No obstante, aquellos desperfectos que se hayan causado por el mal uso del consumidor no quedarán cubiertos por la garantía.

Tanto los artículos adquiridos físicamente como online tienen la misma garantía y obligaciones. El cumplimiento de dichas normas “es responsabilidad del establecimiento que te vende los artículos, productos o servicios, salvo que sea imposible dirigirse a ese establecimiento, por lo que se podría apelar al productor directo”, explican desde reclamador.es.

Devolución de artículos

En el caso de comprar en tiendas físicas, el consumidor solo tiene derecho a devolver un producto en caso de defecto de fábrica, por lo que un establecimiento físico no está obligado por ley a aceptar cambios o devoluciones, pese a que esta es una cortesía comercial ampliamente aceptada. En el caso de que la política de cambios y devoluciones se modifique durante las rebajas de enero, este cambio deberá ser comunicado a los consumidores, ya que sino no sería lícito.

En las compras online, las devoluciones son consideradas como derecho de desistimiento, por lo que el consumidor tiene la facultad de dejar sin efecto el contrato sin justificación alguna, acción que no contará con ninguna penalización. Para esta devolución hay un plazo de 14 días naturales desde que se recibió el artículo y el vendedor tiene la obligación de devolver el coste del artículo comprado en su establecimiento online.

Pagos con tarjeta

Los establecimientos no están obligados a aceptar el pago con tarjeta, aunque si antes del periodo de rebajas si que lo hacía y ahora no, esto debe estar “claramente detallado”.

Recibir el ticket de compra

El establecimiento no puede negarse a entregar al consumidor el ticket de compra del artículo en cuestión, independientemente de si es rebajado o no. “Este documento además es fundamental para reclamaciones posteriores o para hacer uso de la garantía del producto”, explican desde la web de reclamaciones.

Producto rebajado defectuoso

Los productos que se vayan a adquirir en las rebajas de enero deben estar en perfecto estado, y además deberán superar los estándares de calidad, por lo que no se pueden vender artículos rebajados en este periodo por estar defectuosos.