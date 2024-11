Acabar el mes casi a cero: las facturas básicas se "comen" más de la mitad del presupuesto de los hogares

Estirar cada euro en un intento desesperado por llegar a fin de mes. Es es el día a día de millones de hogares españoles que viven asfixiados por el encarecimiento de los gastos básicos. El panorama es desalentador: los españoles destinan el 54,54% del presupuesto familiar a pagar las facturas del hogar, lo que asciende a unos 17.789,77 euros, según un análisis de Kelisto.es.

En concreto, los hogares españoles gastan de media al año 32.616,66 euros, un 20% más que hace una década. De esta cantidad, más de la mitad se la comen 12 servicios esenciales: seguro de coche (242 euros), seguro de salud (353,30 euros), seguro de vida (47,64 euros), seguro de moto (198 euros) y seguro de hogar (173,88 euros); fibra óptica y dos líneas de móvil (483,75 euros); hipotecas (8.529,24 euros), cuentas bancarias (2364 euros), préstamos y tarjetas (3.144,36 euros); y electricidad (619,20 euros) y gas (583,56 euros).

Pero esto no es todo lo que tienen que afrontar las familias. La cesta de la compra se lleva otro pellizco importante: 5.333 euros se gastaron los españoles de media en 2023 en alimentos y bebidas no alcohólicas en 2023, según datos del INE, un 6% más que el año anterior y cifras récord pese a las rebajas del IVA. A esto hay que sumar también el gasto en transporte, en educación, ropa, mascotas, ocio, imprevistos varios y otros gastos que pueden variar en función de la familia, Así, ahorrar, es prácticamente imposible. Sin embargo, el monto de esas 12 facturas básicas podría reducirse hasta un 6,7% si se opta por proveedores más económicos, o incluso un 18,86% si se estaban utilizando tarifas más caras.

La variación en el costo de bienes básicos y las diferencias salariales regionales hacen que el impacto de las facturas del hogar en el presupuesto familiar varíe de una región a otra. La Comunidad de Madrid ocupa la primera posición como la región donde el gasto en facturas básicas (22.370,41 euros/año) representa el 59,88% del presupuesto anual de un hogar. Tras ella se sitúan Baleares (58,27% del gasto total familiar, unos 22.771,93 euros), Melilla (57,88%, 16.943,89 euros) y Andalucía (56,86%, 17.008,57 euros).

En el extremo contrario se encuentran Ceuta, donde el coste medio de las facturas asciende a 16.249,21 euros anuales, el 44,91% del presupuesto anual familiar, La Rioja, donde las facturas se llevan 14.633,41 euros, el 45,22% del presupuesto, y Murcia, con el 45,65% destinado a pagar facturas (14.540 euros).

Pero los hay que atraviesan una peor situación con la vivienda como gasto aún más sangrante. Según la segunda edición del "Índice de Bienestar Financiero" del banco online N26 elaborado por Advantere School of Management, más de la mitad de los hogares españoles, el 51%, reconoce que destina entre el 40% y el 60% de sus ingresos mensuales al alquiler o al pago de la hipoteca. Este rango del presupuesto familiar destinado a la vivienda se sitúa por encima del 30% que recomiendan la mayoría de estudios para evitar sobreendeudarse.

. Según el Índice de Solvencia Familiar de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU),. En cuanto al ahorro, aunque casi el 70% de los españoles ahorra cada mes -de hecho, la tasa de ahorro de los hogares escaló al 21,2% de su renta bruta en el segundo trimestre, frente al 19,6% del mismo periodo de 2023- el 85% no está satisfecho con la cantidad que consigue guardar.

De ese 85%, el 27% no ahorra porque su situación no se lo permite, el 4% porque no quiere y un 54% ahorra, pero menos de lo que le gustaría, según revela el último estudio del Observatorio Caser. Los principales obstáculos para ahorrar son la falta de ingresos suficientes (55%) y los gastos imprevistos (33%). Les siguen de lejos la falta de disciplina para ahorrar (7%) y la falta de conocimiento sobre opciones de ahorro (5%).

Kelisto incide ahorrar puede dejar de ser un reto tan infranqueable si se reduce el coste de las facturas consiguiendo los servicios más económicos del mercado. El mayor margen para recortar los gastos se encuentra en las cuentas bancarias, con un ahorro máximo del 100%, lo que equivale a 240 euros al año. Tras este producto financiero básico, figuran los paquetes de fibra y móvil (hasta un 63,21%), los seguros de hogar (hasta un 57,57% de ahorro), los seguros de moto (hasta un 42,86%) y los seguros de coche (hasta un 40,12%).

“En cifras absolutas, eso sí, el panorama cambia: las mayores opciones de ahorro -como es lógico están en las hipotecas (hasta 954,24 euros al año), los paquetes de fibra y móvil (hasta 515,4 euros al año), los préstamos (hasta 401,4 euros) y las tarjetas de crédito (hasta 358,44 euros), seguidos de las cuentas bancarias (hasta 240 euros) y la electricidad (hasta 203,76 euros)", explica la portavoz de Kelisto.es, Estefanía González.

Al igual que el gasto en las facturas básicas varía por comunidades autónomas, también el margen de ahorro. Castilla y León es la comunidad autónoma donde más se puede ahorrar, hasta un 27,02% del gasto en facturas, lo que equivale a 4.133,34 euros; seguida de Extremadura (20,68%, 2.974,86 euros), Murcia (20,58%, 2.991,90 euros) y La Rioja (20,52%, 3.002,22 euros). Por el contrario, las regiones donde el recorte en gastos sería menor son Islas Baleares, solo 17,18%, unos 3.912,78 euros; Comunidad de Madrid, hasta un 17,29%, 3.867,78 euros; y Cataluña, con un margen de ahorro en facturas de hasta un 18,42%, lo que equivale a 3.476,70 euros. Si nos fijamos exclusivamente en las cantidades que se pueden ahorrar y no en los porcentajes, Castilla y León también se sitúa a la cabeza de la tabla, mientras que la región donde se puede ahorrar menos es la Región de Murcia, con 2.991,90 euros.

“La presión que ejerce el gasto en facturas del hogar sobre el presupuesto familiar tiene serias consecuencias, como el retraso en el pago de estos servicios básicos. A día de hoy, casi dos millones de hogares reconoce no poder pagar a tiempo sus recibos: se trata del 10% del total, una tasa que ha crecido un 7,5% en la última década. En este contexto (y si no queremos prescindir de ninguno de los servicios básicos de un hogar), la única solución pasa por cambiar de proveedor en busca de la oferta más barata del mercado, una operación que, en la mayoría de los casos, es 100% gratuita, se efectúa en pocos días (o incluso horas) y para la que tan solo hace falta disponer de un dispositivo conectado a Internet”, subraya González.