A los españoles les gustaría ahorrar más pero no pueden: el 85% están insatisfechos

Los españoles están consiguiendo volver a llenar sus huchas, pero no tanto como les gustaría en un contexto aún marcado por la inflación y la precariedad. En concreto, casi el 70% de los españoles ahorra cada mes, pero sólo el 15% está satisfecho con la cantidad que consigue guardar, según revela el último estudio del Observatorio Caser. Los datos del estudio reflejan, por tanto, que hay un 85% de la población que, o no ahorra, ya sea porque no quiere (4%) o porque su situación no se lo permite (27%), o que ahorra menos de lo que le gustaría (54%).

Los principales obstáculos para ahorrar son la falta de ingresos suficientes (55%) y los gastos imprevistos (33%). Les siguen de lejos la falta de disciplina para ahorrar (7%) y la falta de conocimiento sobre opciones de ahorro (5%).

Los motivos que impulsan a ahorrar son variados, aunque predominan la cultura del ahorro (22%), los imprevistos (20%), los viajes y vacaciones (14%), las emergencias (10%) y por último comprar una vivienda (10%). Por edad, por cultura, el hecho de ahorrar para comprar una vivienda es el motivo principal para los jóvenes entre 18 y 29 años (19%), mientras que para el resto de edades destacan los imprevistos.

En cuanto a las formas de ahorro, la mayoría de los encuestados opta por métodos tradicionales. El 34% prefiere recurrir a las cuentas de ahorro o depósitos, mientras que un 29% elige las cuentas corrientes y un 16% guarda su dinero en efectivo, en la clásica hucha.

El ahorro como inversión

Un 72% de los encuestados tiene algún producto de inversión contratado para rentabilizar el ahorro. Las cuentas y depósitos se posicionan como los favoritos (44%), seguidos por los planes de pensiones (27%) y los fondos de inversión (26%). Las diferencias generacionales son notables, y entre los jóvenes menores de 30 años, las criptomonedas emergen como una opción llamativa: después de las cuentas y depósitos (40%), un 28% apuesta por las divisas digitales.

Sin embargo, no todos invierten. Más de la mitad de quienes no tienen productos financieros lo achacan a la falta de capital. Otros motivos incluyen el desconocimiento (18%) y el temor a perder su dinero (15%). Para los expertos del Observatorio Caser, estos datos subrayan la importancia de la educación financiera desde una edad temprana. A pesar de que el 70% de los encuestados afirma tener conocimientos sobre inversión, sólo un 6% se considera avanzado, mientras que el 64% se ve a sí mismo en un nivel básico.

Seguros de vida e hipoteca inversa

En otro frente financiero, el 47% de los españoles cuenta con un seguro de vida, algo en gran parte ligado a la contratación de hipotecas. El motivo principal para adquirir este tipo de seguro es la cobertura por fallecimiento (61%). Sin embargo, Eva Valero, directora del Observatorio Caser, sostiene que el seguro de vida debería ampliar sus coberturas más allá de las hipotecas, protegiendo también los ingresos. En cuanto a la hipoteca inversa, una herramienta financiera para complementar la jubilación, un 61% de los encuestados asegura conocer este producto, aunque su comercialización en España sigue siendo limitada.

Planes de pensiones de empleo: aún desconocidos para muchos

El estudio también ha sondeado el conocimiento de los españoles sobre los planes de pensiones de empleo, en particular los planes simplificados, de los que sólo un 26% ha oído hablar. Aquí, las diferencias entre sectores son evidentes: entre los autónomos sin empleados, sólo un 8% conoce estos planes, mientras que en las pequeñas y medianas empresas el porcentaje sube al 50%. A pesar de ello, más del 90% de los encuestados no se ha planteado contratarlos, una tendencia que se acentúa entre los pequeños autónomos, donde el porcentaje alcanza el 95%.