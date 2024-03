El ataque de Yolanda Díaz a la restauración nocturna pone en peligro 4.000 millones de ingresos

La nueva cruzada de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra los «abusos» que asegura sufren los trabajadores de la restauración y el ocio nocturno no tiene freno, y en una tercera andanada esta semana ha vuelto a cargar contra los empresarios de hostelería con apertura nocturna, poniendo en duda que las condiciones laborales de sus plantillas sean «dignas» y que estén bien retribuidas. «A partir de las diez de la noche es horario nocturno y tiene que ser retribuido como tal, cosa que no se hace. Y además tiene que tener una compensación de descanso y de tiempo que no se respeta», volvió ayer a denunciar Díaz.

Sus declaraciones han provocado otra respuesta de las patronales de hostelería y del ocio nocturno, que han acusado a la ministra de Trabajo de «querer señalar a los empresarios otra vez como los malos. No se sabe exactamente lo que se pretende con este ataque sin sentido, porque un horario largo significa mayores plantillas, mayores salarios, más consumo y más negocio», defiende el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

Las cifras que se manejan en el sector hostelero y de ocio a partir de las 10 de la noche son multimillonarias y «podrían estar en peligro si el Gobierno aprueba este nuevo ataque contra los empresarios, acabando con millones de euros de negocio y miles de puestos de trabajo», abundaron fuentes empresariales.

Los españoles gastan anualmente cerca de 4.000 millones de euros en consumo nocturno en la restauración, lo que se traduce en que un 15% de las visitas a establecimientos de comida y bebida se realizan entre las 23 horas y las 8 horas del día siguiente, en el horario nocturno que Díaz pretende reformar. Así lo constata el panel Crest de la consultora de mercados Circana, que recuerda que 2023 cerró como el mejor año para el sector de «foodservice» de los últimos 15 años en España, con un gasto en consumo de 41.650 millones de euros, lo que supone un fuerte crecimiento respecto al año anterior, del 3,2% en visitas y del 11% en gasto. De ellos, los citados 4.000 fueron en horario nocturno. «Este patrón de consumo nocturno no solo demuestra la vitalidad del sector», apunta el informe.

Esta tendencia se traduce en una «impresionante facturación anual», que subraya el «significativo impacto económico que la restauración nocturna ejerce en la economía nacional».

La consultora recuerda que durante la pandemia, la restauración española fue uno de uno de los sectores más golpeados a escala europea, con una caída significativa del 41,5% en su facturación. Sin embargo, se ha vivido un «punto de inflexión notable» y España ha emergido «como líder en la recuperación».

En sus conclusiones, los analistas de Circana cuestionan directamente la propuesta de la ministra de adelantar la hora de cierre de los restaurantes y la recuerdan que el sector de la restauración en España «es un símbolo de identidad nacional y un motor económico fundamental».

Desde el Ministerio mantendrán la presión sobre bares y restaurantes y redoblarán las inspecciones al sector, que en 2023 aumentaron un 60% respecto a 2022, sobre un total de casi 177.000 actuaciones, que acabaron en 22.457 sanciones por infracción laboral y que incrementaron la recaudación por multas un 70%.