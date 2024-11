Los autónomos exigen ayudas directas inmediatas: "No basta con los ERTE y el cese de actividad"

Las tres asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y UATAE) exigen ayudas inmediatas para la reconstrucción de los negocios afectados por la DANA, que se sume a los ERTE y la prestación por cese de actividad que ya han sido activados, al considerar que estas dos medidas no serán suficientes para que puedan recuperar sus negocios.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha advertido que las medidas no deben ser las mismas que se aplicaron durante la pandemia, porque las circunstancias "no tienen nada que ver. Con el covid nos fuimos a casa y volvimos al trabajo cuando nos ordenaron y estaba todo preparado para volver a la actividad, para vender o producir. No hubo destrucción de locales, instalaciones o naves. Ahora sí y, por tanto, se necesita que a los ERTE y la prestación por cese de actividad se les sumen ayudas directas a la reconstrucción de los negocios. La situación es de desastre, de siniestro total en muchas naves y negocios. Y queremos advertir de que esto no tiene nada que ver con el Covid. Es otro escenario. Para poder reabrir no basta con los ERTE y con el cese de actividad. Por eso proponemos un plan de ayudas a la reconstrucción".

Según calcula ATA, en las zonas de la Comunidad Valenciana afectadas por la DANA trabajan 51.000 autónomos, el equivalente a uno de cada tres trabajadores por cuenta propia de la provincia de Valencia. Son, en total, 54.000 empresas las que se encuentran en estas zonas, con más de 377.000 trabajadores. Por ello, desde la federación plantean la concesión de ayudas directas urgentes de hasta 6.000 euros para los autónomos individuales que soliciten la prestación por cese de actividad por fuerza mayor, con la posibilidad de que se amplíe hasta los 12.000 euros si el autónomo ha mantenido una plantilla de dos trabajadores en el último año, con la obligación también de mantener empleo 24 meses posteriores a recibir la ayuda. Recuerdan que los perceptores estarían obligados a mantener la actividad durante al menos 24 meses desde la concesión de la ayuda.

La organización plantea también si el autónomo no puede acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad, en su defecto pueda tener una prestación parcial compatible con la actividad o prestación por fuerza mayor, con una bonificación de la cotización para ambos casos, por lo menos hasta el 31 de marzo de 2025 sin necesidad de periodo mínimo de cotización y sin que contabilicen los meses de prestación recibida. Asimismo, ATA reclama el aplazamiento de impuestos y cotizaciones sin intereses -la cotización de octubre se realiza el 30 de noviembre-; la suspensión del segundo pago de la Renta 2023 para todos los autónomos, el establecimiento urgente de una línea de Créditos ICO para autónomos afectados, con interés reducido y cinco años para su devolución, y la supresión de intereses, recargos y sanciones para los afectados.

Entre el resto de medidas que proponen destacan reducir módulos para los autónomos en estimación objetiva; suspensión las obligaciones de información a la AEAT y la Seguridad Social; suspender las notificaciones electrónicas de la Administración; establecer un nuevo calendario fiscal para las zonas afectadas; suprimir la necesidad del informe de la ITSS en los ERTEs por fuerza mayor; suspender o congelar los vencimientos de operaciones financiera; o paralizar los plazos de pago a proveedores para los autónomos y empresas que negocien sus deudas con proveedores.

Por su parte, UPTA ha planteado un decálogo de ayudas y recursos para la recuperación de los autónomos afectados por la DANA, entre las que destacan moratorias en cotizaciones a la Seguridad Socia, en el pago de hipotecas y alquileres o la suspensión del pago de suministros y de las tasas e impuestos municipales y estatales de manera temporal. De esta forma, el presidente de la asociación. Eduardo Abad, ha propuesto que se active un "paraguas social" que ayude a los trabajadores por cuenta propia a mitigar el impacto de esta crisis por parte de todas las administraciones públicas, a las que pide que trabajen de manera "conjunta" para que los apoyos lleguen de manera "rápida".

Otras medidas propuestas por UPTA pasan por la suspensión de los plazos administrativos y contractuales; la supresión de intereses, recargos y sanciones; la reducción temporal de módulos, créditos ICO de liquidez, así como ayudas directas a fondo perdido para adquisición de maquinaria y materiales necesarios para restauración y puesta en marcha de locales y establecimientos, además de la activación inmediata de la prestación extraordinaria por cese de actividad. Para Abad, "la situación actual es extremadamente grave y requiere una respuesta rápida y efectiva para proteger el tejido productivo y la subsistencia de muchas familias en nuestro país".

Por su parte, Uatae ha creado e la web de la organización una guía sobre cómo solicitar las ayudas por el paro de su actividad empresarial debido al cual muchos de ellos han visto comprometidos sus ingresos. En esta guía se detalla paso a paso y dependiendo de cada situación lo que deben hacer quienes soliciten las ayudas. También se indica que el tiempo que tienen los autónomos para solicitar las ayudas se extenderá hasta la finalización del mes siguiente a los hechos, es decir, hasta el 30 de noviembre.