El Banco de España emite una advertencia acerca de los saldos negativos en cuentas conjuntas

En los casos en los que existen cotitulares en una cuenta bancaria con disposición indistinta, no siempre la responsabilidad de posibles descubiertos es compartida, según la entidad bancaria.

El Banco de España señala que en situaciones de este tipo, hay varios aspectos a considerar antes de asumir que la responsabilidad es conjunta. Por ejemplo, si un solo titular realiza un pago autorizado que excede el saldo disponible y resulta en un descubierto, el cotitular no responsable podría presentar una reclamación ante los tribunales. Además, la actuación de la entidad bancaria podría considerarse contraria a las prácticas bancarias adecuadas en casos donde la tarjeta de crédito o el préstamo pertenecen a un solo titular, el otro titular no está al tanto de las domiciliaciones de los pagos o el contrato de la cuenta no contempla la posibilidad de descubiertos en estas circunstancias.

Por último, advierte que cuando los contratos de tarjetas o préstamos solo obligan a los firmantes originales, las entidades están convirtiendo a los cotitulares en avalistas de la financiación sin su consentimiento.