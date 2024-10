Banco Santander: "El mercado no está reconociendo nuestro crecimiento récord"

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha vuelto a cargar contra la posibilidad de que el Gobierno convierta que el impuesto temporal sobre los ingresos extraordinarios se haga permanente porque es "discriminatorio, nos coloca en desventaja con otros competidores extranjeros y grava los ingresos, algo impropio y que va a provocar que los bancos dispongan de menos dinero para prestar, que inhiba el crédito", que el CEO ha cifrado en que caería en 50.000 millones de euros. "Si el Gobierno quiere que se paguen más impuestos, lo correcto que se disponga de las mejores condiciones para poder trabajar y se tengan más beneficios, no hacer permanente un impuesto discriminatorio".

En el mismo sentido, Grisi ha reconocido que el Ejecutivo mantiene silencio sobre este gravamen y ha cortado el hilo de comunicación sobre ello, ya que "no hemos tenido ninguna interacción con el Gobierno y no tenemos ningún dato nuevo sobre lo que quieren hacer". Pese a ello, tiene claro que el Gobierno "debe dar certeza jurídica y centrarse en impulsar la inversión y hacer políticas que vayan en ese sentido de que incentive la actividad empresarial, no en el sentido contrario. Si las empresas ganan más pagarán más impuestos y la economía irá mejor". Lo que sí ha descartado es que vayan a trasladar parte del negocio bancario fuera de España. "Somos un banco español y nos sentimos muy orgullosos de ello. No vamos a llevar negocio a otra parte".

También ha criticado el exceso de regulación que se acumula tanto en España como en la Unión Europea. "En Europa somos campeones en regulación y no en inversión, y eso está provocando que nos estemos quedando atrás, con respecto a países como Estados Unidos".

Por otro lado, ha descartado que el banco tenga en su objetivo alguna operación de compra o adquisición de otra entidad. "Vemos muchas oportunidades de crecimiento orgánico y de generación de valor dentro del grupo", por lo que "descartamos que en el corto plazo tengamos procesos de fusiones o adquisiciones". De esta manera, el consejero delegado ha querido descartar definitivamente cualquier opción de entrar en alguna operación de este tipo, ya que "nuestro foco" durante los próximos 24 meses "va a estar en la consolidación del modelo operativo y en llevar a cabo su programa de eficiencia de costes, así como en el despliegue de los negocios globales. Estamos concentrados en eso", ha remarcado el CEO ante los analistas.

Respecto a la negativa reacción del mercado pese a estos resultados récord en los nueve primeros meses del año -tras ganar 9.039 millones de euros, un 14% más-, el banco perdía hasta 4% en la apertura bursátil, después de que los inversores hayan dudado de la evolución de los resultados en el tercer trimestre, que tuvo un impulso casi estanco, sobre todo en España, por el posible impacto de los recortes de tipos del Banco Central Europeo (BCE). Pese a que entre junio y septiembre Santander registró unas ganancias de 3.250 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo de 2023, la caída del 3,4% en el margen bruto -hasta los 15.135 millones de euros-, la reducción del margen de intereses del 2,2% -hasta los 11.225 millones- y el descenso del margen neto del 5,6% -hasta los 8.786 millones-, no ha sentado bien a los inversores.

Pese a ello, Grisi no ha mostrado demasiada preocupación y ha señalado que "vamos por buen camino. El problema es que no está siendo reconocido estos datos récord. El mercado no refleja la realidad ni la capacidad del grupo de seguir creciendo, de mejorar los resultados de este año, que serán récord gracias a nuestra diversificación en los diferentes mercados. Esto no se reconoce", ha insistido. Previamente ante los analistas, Grisi había indicado que el mercado español es uno en los que su programa de eficiencia tiene mayores oportunidades, por lo que ve mucho "margen de mejora", tanto en automatización de procesos como en simplificación. "En Portugal, el 90% de lo que hacemos en las oficinas es cuidar a los clientes, mientras que en España el 50% es resolver problemas", ha apostillado.

Sobre la reciente sentencia en Reino Unido sobre el negocio de autos, que ha provocado que Santander retrase la publicación de sus cuentas en el país, Grisi ha asegurado que "no tendrá un impacto material, aunque hasta dentro de dos semanas no es posible estimar de manera fiable el alcance de un posible impacto financiero. La entidad, que es uno de los principales proveedores de financiación de vehículos en el Reino Unido, evalúa un dictamen del Tribunal de Apelación de Londres de la pasada semana, que sentenció que los corredores de financiación de automóviles deben informar completamente a los clientes sobre la existencia y el tamaño de las comisiones al concertar préstamos.

Finalmente, la entidad ha confirmado el reparto de beneficios entre sus accionistas. Incluyendo el dividendo en efectivo final por los resultados de 2023 abonado en mayo, y el dividendo a cuenta de 2024 aprobado en septiembre y que se abonará esta misma semana, la creación de valor total aumentó un 14%. Este viernes abonará un dividendo de 0,10 euros por acción con cargo a los resultados del primer semestre, lo que supone un total de alrededor de 1.500 millones de euros, un pago que se une a la recompra de acciones que lanzó en agosto y al que también dedica unos 1.500 millones de euros, por lo que la remuneración total con cargo a las ganancias del primer semestre se eleva hasta los 3.050 millones de euros. Por tanto, y asumiendo que el banco está logrando todos sus objetivos para 2024 y basándose en la política actual de remuneración, la retribución total con cargo a los resultados de 2024 superaría los 6.000 millones de euros.