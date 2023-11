Calviño, más cerca de presidir el BEI tras el apoyo clave de Bélgica

El camino para que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se convierta en próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) parece despejarse lentamente. Este jueves se ha sabido que el ministro de finanzas belga, Vicent Van Peteghem, enviará una carta al resto de sus colegas en apoyo de la candidatura de Calviño frente a su principal contrincante, la danesa Margrethe Vestager, antigua comisaria de Competencia. Bélgica es el país que lidera las negociaciones para elegir al sucesor de Werner Hoyer, que dejará su puesto en el mes de diciembre, y cree que Calviño es la única candidata con suficientes respaldos.

Se esperaba que este proceso hubiese concluido en el mes de septiembre u octubre, pero las dudas del eje franco alemán han retrasado la sucesión e incluso se llegó a barajar una posible prorroga de Hoye si la parálisis continuaba. Pero Bélgica quiere que haya una decisión el próximo 8 de diciembre, cuando se reúnan los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete en la última reunión del año.

Durante la cumbre de los socialistas europeos en Málaga, el canciller alemán Olaf Scholz, anunció a Sánchez sus intenciones de respaldar a Calviño tras algunas indecisiones dentro de la coalición de gobierno, si bien las cartas de Francia no habían sido desveladas. Tras anunciar la composición del Gobierno, Sánchez decidió mantener a Calviño como titular de Economía y este mismo jueves en una entrevista en Televisión Española el presidente del Gobierno ha dado por hecho la salida de Calviño y no ha querido anunciar quién será su sustituto o sustituta. No obstante, tiene muchas papeletas el hasta hace poco ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha pasado a una cartera menor y de nueva creación como es Transformación Digital (hasta ahora ligada a Calviño en Economía), a la espera de resolver la presidencia del BEI.

Para resultar vencedor, el aspirante necesita el 68% del capital del BEI, que se reparte según el peso económico de cada país, y el apoyo de 18 países. La realidad es que el veredicto del eje franco-alemán suele ser decisivo para convencer al resto de las capitales europeas.