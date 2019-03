Boeing vendía como extra la alarma que podría haber evitado los accidentes

Tanto el accidente de Ethiopian Airlines y Lion Air estuvieron producidos por un problema en el avión que Boeing había diagnosticado, la forma de resolverlo es mediante la activación de una alarma que se vende como un extra. Ninguna de las dos aeronaves siniestradas contaba con este sistema de seguridad, tal y como ha informado The New York Times. Este sistema de seguridad es conocido como MACS y no requiere ningún entrenamiento adicional de los pilotos.

El motivo de que los dos aviones se estrellaran fue que durante el despeje los dos sensores del ángulo de ataque transmitían información incoherente, lo que es un indicio de que uno de ellos no funciona bien. Este ángulo de ataque es clave para la estabilidad del avión ya que de ser muy elevado puede hacer que entre en pérdida. El software que falló , interpretó que el morro del avión estaba demasiado arriba y lo colocaba en posición de descenso, lo que provocó ambos accidentes.

Boeing ha anunciado este jueves que a partir de este momento todos los MAX llevarán esta alerta, igualmente han señalado que la instalarán en todos los aviones que no disponen de ella.

El FBI se ha sumado a las investigaciones que está realizando el Gobierno y el Congreso estadounidense para esclarecer si existió alguna irregularidad en el proceso de certificación de seguridad de los Boeing 737 MAX 8.