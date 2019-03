Cómo ahorrar 1.200 euros en su factura del hogar

Ante este panorama, se abre un amplio repertorio de alternativas que permiten reducir el consumo y mantener el mismo nivel de confort en el hogar en cada una de estas áreas, permitiendo un ahorro de más de 1.200 euros al año. De este ahorro, 500 euros provendrían de la calefacción, 160 de los electrodomésticos, 300 euros en agua caliente, 60 euros en la cocina, 150 euros en iluminación y 100 euros al evitar el stand by.

Ahorro energético en calefacción: 460 euros al año

- Purgue los radiadores al menos una vez al año y cierre las habitaciones que no se usen para evitar que se pierda el calor

- Use ventanas de doble acristalamiento para evitar fugas de calor y de frío.



Ahorro en electrodomesticos: 160 euros al año

- Repare las posibles fugas del inodoro y el grifo.



Coloque aireadores en los grifos y cisternas de doble descarga

Ahorro en la cocina: hasta 60 euros al año

- Utilize recipientes adaptados al tamaño de cada quemador para no desperdiciar calor.

Evita el stand-by: ahorra hasta 100 euros al año

No deje los electrodomésticos con el piloto encendido, puesto que aunque no se estén utilizando, suponen un gasto energético que supera al del uso del ordenador, el lavavajillas o el horno. Así, concentran más del 2% del gasto energético de una casa, una cifra importante si tenemos en cuenta que se trata del consumo de aparatos que no se están utilizando.