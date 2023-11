¿Comprar una casa desde 50.000 euros? Estos son los pueblos cerca de Madrid dónde podrás hacerlo

Muchos quieren vivir en Madrid, sin embargo, este es un lujo que no todos se pueden permitir. Y es que el precio medio de la compraventa de viviendas en esta comunidad se situó en los 3.577 euros el metro cuadrado en el mes de octubre, muy por encima de la media de España (2.159 euros/m2), siendo la segunda comunidad más cara de nuestro país para comprar una casa, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Por tanto, aquellos que quieran comprar un piso de 80 metros cuadrados en la capital deberán desembolsar una cuantía que asciende a 286.160 euros, una cifra que no está al alcance de todos. En el caso del alquiler, este no presenta un escenario mucho más alentador, ya que Madrid es la autonomía más cara de nuestro país para arrendar un inmueble. El precio del alquiler se situó en septiembre en 16,80 euros el metro cuadrado, por lo que de alquilar un piso de 80 metros cuadrados cuesta de media unos 1.344 euros en la capital española.

Los elevados precios de la vivienda y el encarecimiento continuado en las ciudades van expulsando a aquellos con las rentas más bajas, ya que no les queda más remedio que desplazarse a las afueras de la ciudad o a zonas rurales para poder convertirse en propietarios de una vivienda. Ante este escenario, desde el portal inmobiliario Fotocasa junto con la plataforma Vente a Vivir a Un Pueblo, comparten tres pueblos cerca de Madrid, donde se puede comprar una casa desde 50.000 euros.

Madarcos

En la sierra norte de la Comunidad de Madrid y a menos de 100 kilómetros de la capital se encuentra un pueblo llamado Madarcos. En esta localidad sólo viven 47 personas y los interesados en comprar una casa podrán hacerlo por un precio que va desde los 50.000 euros.

"Está bien comunicado y, además, dispone de 4G, fibra óptica y banda ancha, por lo que es perfecto para quienes quieran mudarse a teletrabajar", explica el portal inmobiliario.

Navarredonda y San Mamés

Navarredonda y San Mamés es otro de los pueblos de la Comunidad de Madrid situado en el Parque Natural de la Sierra de Guadarrama donde se pueden comprar casas desde 50.000 euros. Desde Fotocasa aseveran que los interesados en vivir en este pueblo "de cuento" podrán disfrutar de un espacio natural protegido "a sólo 80 kilómetros de Madrid" y en el que sólo viven 150 personas.

Pinilla del Valle

Pinilla del Valle es un pueblo rodeado de bosques, ríos, lagos y praderas que se encuentra a sólo 98 kilómetros de la capital y está perfectamente comunicado. Esta localidad en la que se pueden comprar viviendas desde los 50.000 euros no solo tiene naturaleza, sino que está "llena de posibilidades laborales", sobre todo en el sector servicios.