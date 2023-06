Confirmado: habrá prórroga del IVA a los alimentos y las ayudas al transporte

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha avanzado que el Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, prorrogará el decreto anticrisis, el cual mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos básicos y las ayudas al transporte público. "La rebaja del IVA de los alimentos básicos y el apoyo al transporte público son dos medidas que vamos a mantener". Aunque no ha querido revelar el contenido completo de la norma ni cuáles serán las medidas que se prorrogarán y las que dejarán de tener vigencia, sí ha insistido en que la bajada del IVA de los alimentos básicos y el apoyo al transporte público son dos de las medidas "que se van a mantener" si los precios se encuentran "por encima de lo razonable. Estamos pendientes de los datos de los precios en junio, que no conoceremos hasta final de mes, y el jueves tendremos el primer avance. Pero sí se ve que el precio de los alimentos sigue estando elevado. Por eso creemos que se tiene que mantener, pero siempre vinculado a cómo vayan evolucionando los precios en los próximos meses", ha apuntado.

También confirmó que el Gobierno también prorrogará las ayudas de apoyo al transporte público -gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías, rodalies y media distancia, así como de la financiación del 30% del descuento del transporte público urbano e interurbano a los gobiernos autonómicos y municipales que lo complementen hasta el 50%-. "Son dos de las medidas que vamos a mantener en tanto en cuanto los precios se sigan manteniendo", y admitió que la carne y el pescado volverán a estar excluidos de la rebaja del IVA de los principales productos de la cesta de la compra porque es "lo conveniente". Así las cosas, si el texto del decreto se mantiene en los mismos términos, a partir del 1 de julio se mantendrá la rebaja del 4% al 0% en el IVA del pan, las harinas panificables, la leche, los huevos, las legumbres, los cereales, las frutas, las verduras y las hortalizas, así como la reducción del 10% al 5% del IVA del aceite y la pasta. La vicepresidenta ha descartado extender la rebaja del IVA a la carne y el pescado, aduciendo que lo "conveniente" es seguir con las medidas actuales y que, además, "uno de los precios que ha bajado ha sido el del pescado".

Lo que no quiso Calviño es confirmar qué pasará con la prórroga del carburante profesional, por lo que hasta mañana no se sabrá si se extiende o no esta medida, aunque todo apunta a que no seguirá activo por la bajada del coste de los combustibles, porque las medidas de ayuda serán cada vez más "quirúrgicas", aunque todo puede pasar en periodo prelectoral. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el real decreto ley deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso.

Asimismo, ha rechazado la propuesta de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, de establecer un bono extraordinario de 1.000 euros para ayudar a las familias vulnerables a pagar sus hipotecas ante el fuerte repunte de los tipos de interés. Calviño ha subrayado "que no puede ser una solución utilizar dinero público" para dárselo a los bancos, sino que son las entidades financieras las que deben facilitar las medidas de alivio y de apoyo a los ciudadanos.