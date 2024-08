Continúa el caos ferroviario: nuevos retrasos, incidencias graves y líneas cortadas

El "lunes negro" no solo se vivió en las bolsas de todo el mundo, sino que el sistema ferroviario español también notó su efecto, ya que ese día fue protagonista de más de una incidencia. Por la tarde, un tren Avlo procedente de Valencia con destino Madrid estuvo más de dos horas parado en un túnel por una avería en el sistema de alimentación eléctrica. Este fallo provocó que el tren se quedase detenido bajo tierra y sin electricidad; y que, por tanto, los 494 pasajeros a bordo estuvieran atrapados a oscuras y sin aire acondicionado a una temperatura de más de 40 grados hasta que se restableció el tráfico. El pánico cundió entre los viajeros y muchos de ellos comenzaron a romper las ventanas de emergencia para que entrase algo de aire en el interior.

Aunque este fue uno de los casos más sonados, no fue el único. Ese mismo día, sobre las 16:00 horas de la tarde, la línea férrea que une Sevilla con Extremadura se vio interrumpida después de que descarrilase un tren de mercancías en las proximidades de la estación de Guadalcanal (Sevilla). Sin embargo, a pesar de que el personal técnico de Renfe, a día de hoy, ya ha colocado de nuevo en las vías los ejes de las locomotoras que descarrilaron, los daños en la infraestructura siguen cortando el tráfico entre Sevilla y Badajoz, que ya lleva interrumpido casi dos días.

El caos ferroviario no fue un caso aislado que tuvo lugar el pasado lunes, sino que este ha seguido latente. Este martes, una avería eléctrica en un AVE que conectaba Málaga y Sevilla con Barcelona retrasaba su llegada a la Ciudad Condal cuatro horas respecto al horario inicialmente previsto. Al igual que en el caso del tren Avlo procedente de Valencia, los pasajeros que viajaban en este convoy se quejaron de las altas temperaturas.

"Dos horas y media parados en medio de las vías en el AVE Sevilla-Barcelona. Todas las puertas cerradas y a 50 grados en pleno mes de agosto", criticaba un usuario en la red social X (antes Twitter).

Retrasos en Cercanías

No obstante, no solo los trenes de mercancías, de larga distancia y alta velocidad han sufrido este tipo de incidencias, sino que a estos también se les han sumado los de Cercanías. Este "lunes negro" también se vivió entre en el servicio de trenes de Cercanías Madrid entre las estaciones de Atocha y Santa Eugenia, ya que este quedó suprimido en ambos sentidos a causa de "una avería en las instalaciones". Dicha incidencia afectó a las líneas C2, C7 y C8 de Cercanías.

Este martes los trenes de la línea C3 la red de Cercanías de Madrid sufrieron retrasos en sus frecuencias por la avería de un tren regional entre las estaciones Valdemoro y Ciempozuelos. Como no era de extrañar, las quejas sobre este incidente tampoco tardaron en llegar a la red social X: "Que vergüenza de Cercanías y en especial C3, no es una semana, es que no hay un día al año sin incidencias. Y luego nos dan una puntualidad de más del 80%, para llorar", juzgaba un usuario.

Asimismo, el cierre de la estación de Recoletos también ha dejado tras de sí viajeros afectados. Esta medida se debe a las obras de mejora de Adif en las vías de acceso al túnel de Recoletos desde Atocha Cercanías, que tendrán lugar del 14 al 19 de agosto. Por tanto, las líneas afectadas por las obras son las cinco que hacen el recorrido entre Nuevos Ministerios y Atocha por el túnel de Recoletos: la C1, C2, C7, C8 y C10. Es por ello que Renfe desviará por el túnel de Sol a los viajeros afectados por el cierre de Recoletos, que deseen continuar su viaje desde Atocha o Nuevos Ministerios a trenes de las líneas C3 (Aranjuez-Chamartín) y C4 A y B (Parla-Alcobendas /Colmenar).