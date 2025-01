«Creatividad y personalización serán fundamentales en la publicidad de este 2025»

El máximo responsable de Omnicom Media Group en España desde 2015 es un veterano publicista, perfecto conocedor de los múltiples y simultáneos caminos por los que avanza su sector y que se atreve a dibujar para LA RAZÓN.

-Las previsiones de inversión publicitaria en 2024 eran buenas, ¿cómo ha terminado el año y qué se prevé para 2025?

-2024 ha mostrado un buen crecimiento (en torno al 4%) en inversión publicitaria, una cifra bastante superior al PIB español, que crecerá en torno al 3%. Este crecimiento es impulsado en parte por la recuperación económica y por eventos como los Juegos Olímpicos y Eurocopa, que suelen traer inversiones adicionales en los meses normalmente no tan prósperos. Si comparamos con otros países, vemos que Francia, anfitriona de las olimpiadas, crecerá por encima del 8% en inversión y, en cambio, Reino Unido o Alemania no llegarán a superar el 3%.

En Omnicom Media Group hemos cerrado un muy buen año, consiguiendo nuestros objetivos financieros, pero también encabezando el ranking de nuevo negocio de la consultora independiente COMvergence tanto a nivel local, como en EMEA y a nivel global. Un año donde nuestra agencia OMD ha sido agencia del año en los Premios Eficacia, un reconocimiento que acompaña a los más de 30 premios cosechados entre OMD y PHD durante el año. También «Forbes», una vez más, incluye a Omnicom Media Group entre las cien mejores empresas donde trabajar.

Para 2025, en términos de inversión se espera un incremento continuado, con especial énfasis en la publicidad digital y las plataformas emergentes, sin olvidar a los medios tradicionales. Como elemento diferenciador tendremos la consolidación del uso de IA generativa y la gestión de los datos, siempre garantizando la privacidad y transparencia de los datos de los usuarios.

-¿Cuál es el estado actual de la publicidad en España?

-En España, la industria está en constante evolución y goza de buena salud, destacando un crecimiento sostenido en el ámbito digital, que ya supera el 55% de la inversión total. Este auge se debe principalmente al incremento del consumo de contenidos en plataformas de vídeo digital, redes sociales y el comercio electrónico, que se han convertido en los pilares relevantes para las marcas.

Los medios tradicionales se enfrentan a desafíos significativos por la disminución de audiencias y la migración hacia formatos digitales, por lo que deberán adaptarse a la creación de productos relevantes y de calidad mediante la integración de estrategias digitales y multicanal para poder competir en un entorno publicitario cada vez más saturado y competitivo. En este entorno competitivo, donde la creatividad y la personalización de los mensajes publicitarios serán fundamentales en este 2025, el éxito de las campañas no solo radica en su alcance y retorno, sino en priorizar la experiencia del consumidor y en saber utilizar datos y análisis para ofrecer mensajes relevantes y adaptados.

-¿Cuáles son los nuevos formatos que marcan más tendencia actualmente?

-Uno de los formatos más poderosos en 2025 será el vídeo. Las estrategias audiovisuales serán las más eficaces por su capacidad de crear atención, su conexión emocional y narrativa, su fácil adaptabilidad, pues tiene mayor alcance entre los diferentes dispositivos. Los formatos «shoppable» (compra en un click), serán tendencia emergente. El audio y los pódcast seguirán creciendo, sin olvidar formatos como el spot, que seguirán representando una importantísima parte de los formatos publicitarios.

-Las redes sociales y los influencers, ¿han cambiado las reglas de juego?

-Las redes sociales han hecho que las marcas puedan conectar con audiencias más específicas y de forma auténtica. Su peso en la tarta publicitaria sigue en crecimiento y va a seguir así.

Los influencers claramente son una tendencia al alza, pero su peso todavía es pequeño. La magia radica en que son valorados por su cercanía y credibilidad, en especial los micro influencers, ya que la publicidad que hacen está basada en contenido generado por ellos mismos. Al ser una tendencia y una oportunidad de negocio se están creando agencias específicas, como CREO by OMG.

-Los medios tradicionales son un actor importante, ¿tendrá vigencia este modelo durante muchos más años?

-Aunque enfrentan grandes desafíos, al igual que los medios puramente digitales, no significa que su modelo deje de tener vigencia. Al contrario, siguen siendo efectivos en la mayoría de campañas por su alcance masivo, calidad y seguridad. En 2024 la televisión y el medio exterior representaron casi el 40% de la inversión publicitaria.

-¿Cómo afectan la IA y el Big Data a la hora de hacer publicidad? ¿Cuáles son sus aplicaciones?

-La IA no solo es una facilitadora en la creación de contenido, de procesos o, incluso, de medición, sino que es una verdadera aliada en la publicidad. Entendido como el uso y análisis de grandes volúmenes de datos que provienen de diferentes fuentes, el Big Data permite un conocimiento profundo de las audiencias, facilitando la personalización y aumentando la efectividad. También ayuda a entender los patrones de comportamiento, preferencias y tendencias, optimizando la gestión de las campañas y de los anuncios y por tanto mejorando el retorno de la inversión (ROI). No obstante, es importante entender que el uso de los datos no va en contra de la privacidad de los usuarios, puesto que son ellos quienes deciden facilitarlos, pudiendo (y debiendo) exigir que exista una total transparencia y ética en el uso de los mismos. Es por ello que debe existir (y afortunadamente existe) una regulación que limite dicho uso.

-¿Se puede hacer buena publicidad sin dejar de lado la sostenibilidad?

-Los consumidores valoran marcas comprometidas con prácticas sostenibles. En especial, generaciones como los millennials o la generación Z. Publicidad y sostenibilidad deben y pueden ir de la mano, y ello no significa renunciar a la creatividad. Desde el uso de materiales reciclables en campañas físicas hasta mensajes que promuevan comportamientos responsables, la sostenibilidad es viable y puede ser un diferencial competitivo. En nuestras agencias de medios contamos con un medidor de huella de carbono que permite conocer las campañas con el impacto más sostenible y que, por tanto, son más apreciadas por el consumidor y por la propia marca.