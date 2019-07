De profesión, “ni, ni”

Alcanzaron velocidad en los últimos diez años al son de una crisis económica sin precedentes en España. Los jóvenes «ni ni», que ni estudian ni trabajan, son cada vez más en nuestro país. Se trata de un segmento de la población con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años que ha experimentado una nueva forma de vida en la que ni trabajar ni estudiar entra en sus planes. Inmadurez emocional, elevada tasa de desempleo juvenil, fracaso escolar, hedonismo... son algunas de las características propias de este grupo. Son jóvenes y no tan jóvenes que comienzan a experimentar el desfase evolutivo que se produce entre un cuerpo adulto y la mente de un niño y no llegan a superarlo. España, que después de Grecia es el país con más paro juvenil de toda la UE, es el sexto miembro del club comunitario con mayor tasa. Actualmente, en nuestro país hay 1.270.000 jóvenes que entran en esta categoría frente a 600.000 que sí se están formando académicamente y, además, desempeñan alguna tarea profesional. Esto quiere decir que uno de cada cuatro jóvenes no estudia y tampoco trabaja. Otra particularidad de esta suerte de tribu social es que hay más mujeres que hombres, y no solo en nuestro país, en todos los países de la Unión Europea se ha observa el mismo fenómeno. La explicación a esta diferencia de género suele aludir a los problemas para compaginar la maternidad con otras actividades. Bien es cierto que la situación ha ido mejorando año tras año, ya que en 2010 el porcentaje ascendía al 23,6%. Desde entonces, la cifra ha ido descendiendo hasta llegar al 19,9% en 2017. El año 2018 cerró con 1,013 millones en España, según los datos que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Diversos estudios argumentan que el origen de este desperdicio de potencial reside entre otras cosas en el abandono de la educación antes haber adquirido las habilidades pertinentes. Además, los jóvenes sin experiencia laboral tienen problemas para encontrar trabajo y los que han tenido éxito al ingresar en el mercado laboral con frecuencia se enfrentan a obstáculos para desarrollar sus habilidades y avanzar en su carrera profesional.