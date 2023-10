Las demandas por despido se disparan un 18,3%

En el segundo trimestre de 2023 se presentaron 34.014 demandas por despido, un 18,3% más que en el mismo trimestre de 2022, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales y que se han difundido hoy viernes. Cataluña, con 7.160 -el 21,1% del total nacional-, fue la comunidad autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Andalucía, con 5.336; Madrid, con 5.230; y la Comunidad Valenciana, con 4.517. El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social también experimentó un importante aumento interanual, del 16,6%, al contabilizarse un total de 35.469. De ellas, 7.875 se presentaron en Madrid, lo que ha supuesto el 22,2% del total nacional; 5.501 en Andalucía y 4.381 en Cataluña.

Concursos

Si las demandas por despido se han incrementado de forma notable, los concursos lo han hecho de forma todavía más importante. El número de presentados experimentó un incremento interanual del 107,1%, hasta un total de 12.006. El mayor número se registró en Cataluña, con 4.074, un 33,9% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.475 concursos; Comunidad Valenciana, con 1.450; y Madrid, con 1.416. Por tipo de concurso, el informe apunta a que los que mostraron un mayor incremento -del 217%- fueron los presentados por personas naturales no empresarios, que sumaron 9.279 concursos. Respecto a los concursos de personas jurídicas, se presentaron 1.528, un 1,2% más que en el mismo trimestre de 2022. Cataluña fue la comunidad autónoma donde se registraron más concursos de este tipo, con 496, lo que supone el 32,5% del total nacional. Le siguieron Madrid, con 260; Comunidad Valenciana, con 178; y Andalucía, con 131.

Los concursos presentados por personas naturales empresarios, 1.199, fueron los únicos que mostraron una tendencia a la baja al descender en un 11,9%. Cataluña fue el territorio con más concursos de este tipo, con 703, el 58,6% del total nacional. Le siguieron Madrid, con 102; Andalucía, con 86; y la Comunidad Valenciana, con 72.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios ascendieron hasta 9.279, lo que supuso un incremento del 217% respecto al ejercicio anterior. La lista la encabeza también aquí Cataluña, con 2.875 concursos presentados, que representan el 31% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.258; la Comunidad Valenciana, con 1.200; y Madrid, con 1.054.

El número total de concursos declarados en el segundo trimestre de 2023 en los Juzgados de lo Mercantil ascendió hasta un total de 9.000, lo que equivale a un incremento del 496,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 48 concursos, un 63,9% menos que un año antes, mientras que los que iniciaron la fase de liquidación, 1.292, casi duplicaron la cifra registrada en el segundo trimestre de 2022 al aumentar un 43,7%.

Respecto a los expedientes del artículo relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron 93 expedientes, un 5,1% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Desahucios

La estadística del CGPJ también recoge datos sobre desahucios. El número total de lanzamientos ejecutados cayeron en el periodo un 32,7%, hasta alcanzar 7.279 procedimientos. En su estadística, el CGPJ destaca el sostenido descenso tanto de los derivados de ejecuciones hipotecarias, que cayeron un 37%, como de los provocados por la ley de arrendamientos urbanos (LAU), es decir, por impago del alquiler, que disminuyeron 32,6%. Los derivados de otras causas bajaron un 16,2%. En total, se llevaron a cabo 5.306 lanzamientos por impago de alquiler (el 72,9 %), y 1.497 (el 20,6 %) por ejecuciones hipotecarias.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, añade, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado. De este modo, los datos disponibles indican que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre fue de 13.516, un 21,1% menos que en el mismo periodo de 2022; de ellos, 6.248 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 32%.