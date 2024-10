El desafío de los BRICS

Se acaba de clausurar la ciudad rusa de Kazán la cumbre de los BRICS, siglas con las que se designa a un grupo de países (originalmente Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica), que decidieron hace años constituir una asociación de cooperación económica, que toma mayor cuerpo con la incorporación este año 2024 de Arabia Saudí, Irán, Egipto, Etiopía y Emiratos, amén de la más que probable ampliación a Turquía y Azerbaiyán. Otras 20 naciones de Asia, África y América Latina han solicitado unirse, pero el grupo originario no tiene clara la dimensión total que se le quiere dar a este foro, que no constituye ninguna organización que obligue a sus miembros en determinadas políticas, sino una asociación dispuestas a coordinar las políticas financieras voluntariamente. Su principal objetivo es crear un espacio común en el que el comercio se pueda hacer en las monedas locales de cada estado miembro, al margen del dólar, con la meta de crear una moneda común digital con un valor derivado de una cesta de divisas y referenciada al oro. La dirección económica del grupo recae en China, y en segundo lugar Rusia, aunque la fortaleza de India es evidente por territorio y población. No se puede ocultar el desafío que los BRICS suponen. Su meta declarada es la desdolarización de la economía, convirtiéndola en multipolar. Frente a los 800 millones de población de USA y Europa, este grupo suma 3.500 millones, casi el 50 por ciento de la mitad de los habitantes del planeta, y una extensión territorial que asusta. La participación de sus miembros en el PIB mundial supera ya al G7.