Despedir a un trabajador de baja médica ya es legal: el Estatuto de los Trabajadores lo confirma

El tema de las bajas médicas en España genera controversia entre los trabajadores y las empresas. Por norma general, el despido de trabajadores durante una baja médica no es viable en España, puesto que esta condición que adquiere el empleado le protege frente al despido.

Sin embargo, este escenario ha cambiado en ciertos casos. Y es que el Estatuto de los Trabajadores recoge la posibilidad de que una empresa despida legalmente a un empleado que se encuentra de baja médica, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Esta nueva interpretación genera dudas e inquietudes en el entorno laboral, puesto que está siendo utilizada por algunas empresas para echar a sus empleados. Se trata de una pequeña 'trampa' que deja abierta esta posibilidad.

Las empresas podrán echar a un empleado en baja médica

Existen situaciones en las que, a pesar de que el empleado se encuentre de baja médica, la empresa tiene derecho a prescindir de sus servicios, aunque el trabajador se encuentre sujeto a una baja por incapacidad temporal.

Hasta el 20 de febrero de 2020, el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores permitía el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo cuando se superaban unos porcentajes establecidos. Sin embargo, esta modificación fue eliminada gracias al real Decreto Ley 4/2020, del 18 de febrero, que quitaba la posibilidad de despedir a alguien únicamente por estar de baja médica.

Las excepciones para poder despedir a un empleado de baja

No obstante, a pesar de haberse modificado la ley a través del real Decreto Ley, la norma no impide que algún trabajador pueda ser despedido aunque esté de baja médica si se dan algunas razones. En este caso, los motivos justificados tienen que ver con:

Razones económicas, organizativas, técnicas o productivas.

Un despido disciplinario.

El cierre definitivo de la empresa.

Esto quiere decir que para poder prescindir de un empleado durante su baja médica, se debe dar una de estas situaciones, lo que imposibilita a las empresas el despido por baja como única razón.

¿Cuándo podrán las empresas despedir legalmente?

Las empresas tendrán justificada la extinción del contrato cuando ocurran las siguientes circunstancias:

Despido objetivo : por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

: por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Despido disciplinario : si se producen faltas graves como indisciplina, desobediencia o disminución voluntaria y continuada del rendimiento.

: si se producen faltas graves como indisciplina, desobediencia o disminución voluntaria y continuada del rendimiento. Cierre de empresa : si la compañía cesa su actividad.

: si la compañía cesa su actividad. Ineptitud sobrevenida: si el trabajador desarrolla una enfermedad o limitación que le impide realizar su labor y no puede ser reubicado en otras funciones.

No avisar de la baja médica puede ser motivo de despido

Cuando un ciudadano obtiene una baja médica, está obligado a avisar a su empresa. De no hacerlo, es posible encontrarse con serios problemas. Así lo ha advertido el abogado laboralista Miguel Benito, que explica través de un vídeo las consecuencias que puede haber por no notificar a la compañía la correspondiente baja.

El experto asegura que, tras el cambio de normativa, es el servicio de salud el encargado de mandar a las empresas los partes de baja, pero ello no exime a los empleados de tener cierto mandato comunicativo con su empresa. Por ello, aquellos que no cumplan con esta obligación, pueden encontrarse incluso con el despido.

Y es que aunque no sea necesario llevar el parte a la empresa, el ciudadano debe notificar para no trastocar la planificación de la empresa. En este sentido, el abogado muestra el caso de un trabajador que no avisó y la empresa no supo dónde estaba durante varios días, los que tardó la Seguridad Social en gestionar el envío del parte.

Al no contar con su presencia, la empresa no pudo desarrollarse en condiciones normales puesto que no sabían el motivo de ausencia, provocando que reaccionara proponiendo el despido del empleado.