DIA alerta de que si la opa no sale adelante hay alto riesgo de liquidación

El consejero delegado de DIA, Borja de la Cierva, ha alertado de que si la opa lanzada por el multimillonario ruso Mijaíl Fridman no sale adelante, existe un "riesgo elevado" de que la compañía tenga que reestructurar deuda o incluso de verse abocada al concurso o la liquidación.

Así reza una carta enviada por el máximo responsable de la empresa a los accionistas con fecha de hoy, en la que De la Cierva insiste en la "gravedad" de la situación financiera y patrimonial que atraviesa la cadena de supermercados.

La opa de LetterOne -sociedad controlada por Fridman y que es el mayor accionista de DIA con una participación del 29 %- expira el próximo 30 de abril, justo dentro de una semana, y hasta el día 16 apenas había logrado sumar un 4,6 % de los títulos a los que se dirige, lejos del 50 % que necesita.

En su misiva, De la Cierva recuerda que la compañía se encuentra en situación de quiebra técnica y que por ello requiere de "medidas urgentes" para volver a reequilibrar su patrimonio neto y "disponer de la liquidez necesaria para afrontar los próximos vencimientos de deuda financiera y bonos", además de seguir operando con normalidad.

La propuesta de Fridman plantea como solución una ampliación de capital de 500 millones de euros, operación no obstante que está supeditada el éxito de la opa -para ello LetterOne debe convencer a suficientes accionistas como para pasar del 29 al 64,5 %- y a la firma de un acuerdo con la banca acreedora para aplazar el vencimiento de la deuda a largo plazo del grupo hasta 2023.

Además, el magnate ruso ha elevado recientemente sus exigencias ante las entidades financieras y les reclama aumentar la línea de financiación súper sénior hasta los 380 millones de euros, lejos de los 170 millones previstos anteriormente.

"Si la opa no tiene resultado positivo, el aumento de capital no podrá ejecutarse y existe un riesgo elevado de que DIA no disponga del tiempo necesario para instrumentar soluciones alternativas que le permitan restaurar debidamente sus fondos propios y disponer de la liquidez necesaria para el curso ordinario de sus negocios", advierte el consejero delegado en el documento.

Avisa, asimismo, de que en ese escenario la firma se vería "abocada a un proceso de reestructuración de su deuda (incluyendo canjes de deuda por capital) e incluso a un proceso de proceso concursal o de disolución y liquidación de la sociedad".

De la Cierva insta así a los accionistas a aceptar la oferta de 67 céntimos por acción de LetterOne, que ya recibió el apoyo oficial del consejo de administración ante la falta de alternativas.

El máximo directivo de la firma también recuerda en su mensaje que la junta de accionistas rechazó el proyecto que planteaba del consejo y dio su apoyo al propuesto por Fridman, cuyo 29 % en DIA fue suficiente para tener la mayoría en dicha reunión debido a la baja participación.

Las acciones de la compañía arrancaron hoy a la baja y caían nada más empezar la sesión más de un 1,8 %.

Efe