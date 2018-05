«El 70% de los españoles está perdiendo dinero»

No requieren grandes inversiones de capital. Tanto su compra como su venta son sencillas y su actividad está gestionada por profesionales del sector. Hablamos de los denominados fondos de inversión, que se han convertido en una de las herramientas más solicitadas por aquellos que desean invertir su dinero con efectividad. Para conocer mejor cómo funciona este vehículo inversor, LA RAZÓN organizó un debate que contó con la participación de cuatro expertos financieros de renombre: Beatriz Barros de Lis, directora general de Axa Investment Manager España; Martín Huete, Co-CEO fundador de Finizens; Jean Claude Felguera, gestor y socio fundador de Algar Global Fund y Sebastián Redondo, director de Inversiones Bankia Fondos.

Dentro de una clasificación muy simplificada, la rentabilidad que generan los fondos se dividen en fija o variable. Los primeros, tales como letras del tesoro o deuda pública, suelen ser escogidos por inversores con un perfil más conservador que, ante todo, buscan el mínimo riesgo posible para no tener que enfrentarse a pérdidas. Por el contrario, los de renta variable van destinados a la obtención de acciones de empresas –independientemente de que coticen o no en Bolsa– y cuya rentabilidad depende de los movimientos que experimentan los mercados financieros. El riesgo aumenta respecto al fijo pero, lógicamente, la rentabilidad, también. Entonces, ¿cuál es el más recomendable? Beatriz Barros de Lis considera que la renta variable es una «buena idea», aunque inevitablemente existan episodios políticos que disparen la volatilidad que, en ningún caso, deben afectar a la toma de malas decisiones.

Pero una de las dudas que más revolotea en la cabeza del futuro inversor es cuál es el momento idóneo para depositar sus ahorros. Una pregunta que resulta muy complicada de responder para los cuatro ponentes. «Elegir el momento de entrar y salir es tremendamente complicado, ya que a la larga no compensa económicamente», señaló la representante de Axa Investment Manager España.

Martín Huete, en cambio, hizo hincapié en otra línea. Es mucho más recomendable la inversión a largo plazo con aportaciones sistemáticas y «olvidarse de la situación del mercado». Asimismo, recordó que la economía mundial creció en los últimos 70 años hasta un 9,79% a pesar de todos los momentos difíciles y vaticinó que, si bien es difícil hacer una predicción del crecimiento futuro, seguramente sea superior a esa cifra, por lo que es importante «subir con la economía mundial». Pero, ¿de qué manera podemos preservar con seguridad nuestro capital? El socio fundador de Algar Global Fund señaló que, ante todo, hay que ponerlo a buen recaudo cuando el riesgo está en alza y afirmó con rotundidad que la accesibilidad a las bolsas europeas no es excesivamente cara. «Aunque el entorno está más barato, la revalorización al alza no es del todo segura por lo que el riesgo aumenta», aseguró. Si comparamos el rendimiento de las dos rentas, Sebastián Redondo analizó que la fija está en torno a un 1 o 2% de beneficio, una cifra que posiblemente no cubriría ni la actual inflación; y la variable, que aunque no se prevén grandes expectativas de mejora a su alrededor, podría alcanzar el 6%. Por lo tanto, según el director de Inversiones Bankia Fondos, para tener una rentabilidad real hay que asumir la correspondiente volatilidad.

Lo que no hay duda es que los fondos de inversión se han convertido en un mercado en alza tal y como lo demuestran los datos del año pasado. A finales de 2017, el 67,5% de los fondos españoles consiguió revalorizarse con una rentabilidad media que alcanzó el 1,86%.

Construir una cartera

Cuando una persona invierte su dinero en un determinado fondo, tiene a su disposición lo que comúnmente se conoce como cartera de participaciones o activos. Cómo podemos construir de manera idónea dicha cartera es un interrogante difícil de responder, ya que depende del perfil del inversor. En líneas generales y según la opinión de la directora general de Axa Investment Manager, es necesario disponer de un «mayor componente de renta variable» y tener en cuenta las tendencias emergentes que están repartidas por todo el mundo como la longevidad y la economía digital. En este aspecto, Jean Claude Felguera cree que es necesario la inversión globalizada y recordó que el problema que está sufriendo España con el sistema de pensiones está mentalizando a los ciudadanos de la necesidad de ahorrar. Pero, ¿estamos realmente preocupados por nuestro futuro económico?

Los cuatro ponentes coincidieron en que los españoles, sobre todo los jóvenes, no están lo suficientemente concienciados con la necesidad de dosificar su patrimonio, y contemplan el ahorro como una apremiante necesidad ante el futuro que nos depara. No solamente por la pensiones, sino por la venidera crisis que tarde o temprano nos azotará y también por otras cuestiones como el preocupante descenso de la natalidad o la posible subida de impuestos que afectarán directamente a nuestra economía particular.

Pero Martín Huete sostuvo que la solución a todos estos contratiempos está en la inversión y lo demostró con una sorprendente afirmación: «Si cada mes inviertes 25 o 50 euros, te jubilas millonario», aseguró con rotundidad, al mismo tiempo que calculó que el 80% de los españoles está perdiendo por no dedicarle atención al ahorro y la inversión. Sebastián Redondo señaló a la vivienda como la primera inversión que se debe realizar porque a largo plazo tiene una rentabilidad similar a un fondo con renta variable.

Nuestra sociedad se caracteriza por disponer de una formación financiera muy escasa. Por ello, el asesoramiento ha adquirido una relevancia de gran magnitud. «O dispones tú mismo de conocimientos o necesitas los consejos de un asesor», apuntó Beatriz Barros, quien también revindicó la necesidad de que la mayor parte de la población disponga de conocimientos básicos en finanzas. Siguiendo la línea de debate, el socio fundador de Algar Global Fund ve en internet una ventaja para todos de obtener información de manera clara, sencilla y disponible.

Activa o pasiva

Uno de los grandes debates que surgen alrededor de la inversión es el del tipo de gestión activa o pasiva que se ha de llevar a cabo. El Co-CEO fundador de Finizens argumentó que lo más sensato es disponer de gestión pasiva en un 70 u 80% de la totalidad de la cartera debido a la gran cantidad de ahorro en comisiones que genera. Beatriz Barros se mostró prudente al afirmar que este tipo de gestión mueve de forma «artificial» y «masiva» todos los mercados, por lo que hay que matizar mucho su utilización.

Jean Claude Felguera criticó la gestión activa, ya que en los últimos cinco años se ha demostrado que no ha sido «brillante». Sin embargo, el director de inversiones Bankia Fondos no ve tan necesario debatir sobre actividad o pasividad porque en su opinión prácticamente toda la gestión es activa y, aunque algunos elementos sean pasivos, el 90% de la rentabilidad surge de la gestión dinámica.