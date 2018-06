El Banco de España reitera su previsión de que habrá un crecimiento menguante del PIB

La economía española seguirá creciendo en los próximo años, pero lo hará con menos brío que en los anteriores. Esa es la previsión que mantiene el Banco de España y que ha expuesto hoy en sus proyecciones macroeconómicas para el periodo 2018-2020. Según el supervisor, el PIB se expandirá este año un 2,7%, mientras que el ejercicio que viene lo hará un 2,4% y en 2020 un 2,1%. Respecto a sus proyecciones anteriores, la entidad sólo modifica con un ligero alza de una décima su pronóstico para el año que viene como consecuencia de las medidas fiscales y, en menor medida, un tipo de cambio del euro más depreciado.

La moderación del crecimiento económico en los próximos años vendrá motivada, según la entidad, por tres factores: el encarecimiento que está experimentando el precio del petróleo, una cierta desaceleración de los mercados exteriores y una moderación del impacto positivo procedente de la política monetaria sobre las condiciones de financiación después de que el BCE ya haya puesto fecha para el punto y final de su programa de estímulos y prepare el terreno para subir los tipos de interés. Este año, estos tres factores adversos quedarían contrarrestados por las medidas expansivas que contemplan los Presupuestos Generales del Estado, según las estimaciones del Banco de España. La consecuencia de este crecimiento, aunque vaya a ser algo menguante, será que, para 2020, el organismo que dirige Hernández de Cos prevé que la tasa de paro se haya reducido hasta el 11%.

Las palancas que permitirán a la economía de España seguir avanzando serán, nuevamente, el consumo interno y el mercado exterior. No obstante, la entidad advierte de la existencia de riesgos a la baja que podrían amenazar a la economía española. En el plano internacional, no descarta “el posible surgimiento de tensiones financieras asociadas a un repunte de la incertidumbre geopolítica o al proceso de normalización de las políticas monetarias, en particular en Estados Unidos”. En el interno, apunta a la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez como un factor de riesgo. En su opinión, “la actual fragmentación parlamentaria podría dificultar implementar reformas estructurales y aminorar el ritmo del proceso de reducción del endeudamiento público, lo que podría ocasionar efectos adversos sobre la confianza de los agentes”. Además, el supervisor no excluye la posibilidad de un hipotético repunte de la incertidumbre relacionada con la situación política de Cataluña.