El Banco de España pide acabar con el agujero de los falsos autónomos

España se mantiene en la cabeza de los países más emprendedores de Europa, con unos números de trabajadores por cuenta propia por encima de la media europea, pero se diferencia con sus homólogos del continente en que sus rentas, su formación y sus perspectivas laborales son cualitativamente inferiores. Así lo pone de manifiesto el Banco de España en un artículo, que apunta que el 26% de los autónomos lo son por falta de alternativas a la hora de encontrar trabajo -solamente superado por Letonia, Portugal y Austria-, y más del 12% son falsos autónomos.

El organismo regulador hace hincapié en la necesidad de "clarificar" el estatus de estos últimos trabajadores, englobados dentro de las nuevas formas de empleo que están surgiendo en el mercado laboral del siglo XXI, que se encuentran "en la frontera" entre los asalariados y los trabajadores por cuenta propia. También advierte de que algunos autónomos, especialmente aquellos que dependen de solo un cliente, se encuentran "en una situación muy próxima a la de un asalariado en términos de dependencia económica y de falta de autonomía en el desarrollo de su trabajo, pero no disponen, sin embargo, de la protección social que, en general, tienen los asalariados". Por ello, recomiendan en el texto que se clarifique el estatus de estos trabajadores, dado que cada vez con más frecuencia “resulta difícil determinar quién es el empleador y quién el asalariado”.

Glovo, Deliveroo y Uber Eats, tres de las principales compañías que cuentan con el mayor número de estos trabajadores -conocidos como 'riders'-, ya han tenido que hacer frente a varios procesos judiciales para dirimir si lo que llaman "colaboradores" son en realidad trabajadores asalariados encubiertos bajo la figura de un falso autónomo. Unas resoluciones han sido a su favor y otras en su contra, por lo que hace falta que se determine de forma inequívoca cuál es su verdadera situación contractual.

El Banco de España señala que el porcentaje de autónomos dependientes o falsos autónomos -aquellos cuyos ingresos provienen fundamentalmente de un único cliente- es del 12%, por debajo de la media europea, que se sitúa en el 17%, pero con especial incidencia entre los jóvenes y las mujeres.

España cerró 2018 con 3,1 millones de trabajadores no asalariados o por cuenta propia, lo que equivale a un 15,9% del total de la ocupación -en la media de la eurozona- tras reducirse en casi 30 puntos porcentuales en los últimos 55 años. Este colectivo incluye a los empleadores que tienen su propio negocio y contratan personal y a los trabajadores independientes que no tienen empleados a su cargo, los denominados autónomos.