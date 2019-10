El coche acelera hacia el futuro

Puede que lo del vehículo volador aún no se haya hecho realidad, pero de lo que sí estamos seguros es de que los coches ya conducen solos. El famoso fundador de Tesla, Elon Musk, lo dijo, y así ha pasado. «Para finales de 2019, nuestros vehículos podrán conducir en cualquier situación y modo de conducción» afirmó con toda seguridad. Y es que, aunque no están en el mercado, ya no nos hace falta soñar con «El coche fantástico» de la película, porque ya lo tenemos, solo hace falta un empujón para que salga a la venta. Aunque ese mismo empujón le hará falta al que quiera obtener uno de ellos, ya que se estima que, a día de hoy, un coche autónomo rondaría los 250.000 euros. Ya son muchas las empresas que han decidido apostar por este tipo de tecnología. Marcas automovilísticas como BMW y Volkswagen o algunas de las empresas como Google (con el coche Waymo) o Apple ya se han animado a diseñar modelos que nos dejen dormir mientras vamos por la carretera. Aunque Google es el que va un paso por delante.