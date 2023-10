Los empresarios: "Si se aprueba la amnistía, ¿por qué no borrar también las multas o deudas de los ciudadanos?"

"Si se aprueba una amnistía y se borran de golpe los delitos, ¿por qué no borrar también las multas o las deudas pequeñas de los ciudadanos, eso parecería lo justo?". Con esta contundencia, el vicepresidente de la CEOE y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha cargado contra las intenciones de Pedro Sánchez y sus socios de amnistiar a los políticos independentistas catalanes, porque si se hace con ellos "se debería también amnistiar a todos los ciudadanos, por ejemplo con las multas o deudas con Hacienda o con la Seguridad Social".

Amor ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras la presentación del 'Barómetro situación autónomos septiembre 2023'. Con una mordaz exposición ha lanzado una pregunta al aire. "Si los políticos amnistían a otros políticos borrando delitos, ¿por qué no se iba a poder amnistiar a todos los ciudadanos y borrar sus delitos? ¿Qué vamos a hacer, borrar los delitos de todos los ciudadanos que los han cometido? Creo que soy suficientemente claro sobre este tema", incidió. "Se podrían amnistiar multas de tráfico, parquímetros o pequeñas deudas con Hacienda", reiteró con ironía.

En el mismo sentido, quiso lanzar un recadito al PSOE por cambiar de opinión continuamente respecto a cuestiones tan importantes. "Vemos en política a mucha veleta. Nosotros no vamos a cambiar. Hoy, mañana y pasado pensaremos lo mismo sobre quienes cometen un delito. Creo que la postura que ha mostrado la CEOE es muy clara, todo debe hacerse siempre dentro de la Constitución". Por eso, el presidente de ATA ha pedido a los partidos políticos constitucionalistas lleguen a acuerdos dentro del "marco legal" y que la formación de un Gobierno en España "no sea una tómbola, con los apoyos parlamentarios basados en tiras y aflojas, porque acaban rompiendo la igualdad de todos los españoles y eso no es bueno ni admisible".

Asimismo, mostró su preocupación por la incertidumbre política que vive el país, a la que cree que se debe poner fin. "Me encantaría que los partidos fueran capaces de llegar a un acuerdo dentro de los valores constitucionales que tenemos y que no sea una tómbola lo búsqueda DE apoyos parlamentarios para conformar un Gobierno. Eso no es bueno para la mayoría de los ciudadanos", zanjó Amor, que abundó en su denuncia contra "los tira y afloja para sacar y rascar de aquí y allá porque rompe la igualdad de todos los españoles, y eso no es bueno".

También lanzó un duro mensaje contra los que "presentan ahora propuestas y reformas que no llevaban ni siquiera en sus programas electorales", en clara alusión al PSOE o a Sumar, y especialmente a Yolanda Díaz y su intención, por ejemplo, de endurecer el despido y subir el SMI por ley cada año al 60% de salario medio. "Ni a los trabajadores, ni a los empresarios, ni a los autónomos les preocupa en estos momentos el despido, es una cuestión que usan los políticos, que no están en las cosas que verdaderamente preocupan a la ciudadanía". Amor ha reiterado que lo que "nos debe preocupar son las contrataciones, no los despidos. No hay que pensar en endurecer los despidos, sino en facilitar la contratación, que ellos parecen estar en otras cosas". En cuanto al PSOE, le ha recordado que se debe centrarse en los "temas fundamentales que atañen de verdad a los ciudadanos" y solucionar problemas tan importantes como el paro, ya que España sigue liderando el paro de los países de la Unión Europea. "Nosotros no tenemos amnesia. Tenemos los mismos valores constitucionales que tiene esta organización. Otros sí han cambiado".