La mitad de los autónomos, obligados a subir los precios por la inflación y los costes disparados

Casi el 70% de los autónomos no ha ganado o ha perdido facturación este año respecto a 2022 por culpa de la inflación y el aumento los gastos por encima de las ventas, lo que está poniendo en "serio riesgo" la continuidad de muchos negocios y va a provocar que tengan que elevar sus precios antes de finalizar el año. Estas son algunas de las conclusiones del "XIX Barómetro" sobre la situación de este colectivo elaborado por ATA, en el que se constata que la inflación afecta a nueve de cada diez autónomos, mismo porcentaje de los que reconocen que el pago de impuestos y cotizaciones está dificultando la marcha de sus negocios.

En cuanto al aumento de los costes, el 84,5% afirma que sus gastos se han incrementado, lo que hace que casi uno de cada dos autónomos contemple una subida de precios en el último trimestre "para poder hacer frente a todos los gastos"; ocho de cada diez tenga una visión negativa de la economía española y sólo el 0,8% de los encuestados considere que la situación ha mejorado. Asimismo, dos de cada diez cree que su negocio crecerá en los próximos meses, frente al 74% que responde que no mejorarán a corto plazo; dos de cada tres ha visto aumentar el gasto por encima de las ventas; el 66% asegura haber tenido que subir los precios; y casi la mitad (47,6%) dice que si todo sigue como hasta ahora se van a ver obligados a subirlos en la recta final del año. Además, la inflación, los impuestos, las cotizaciones y el coste de las materias primas son los aspectos que más impacto tienen en la actividad de los autónomos. Casi un 75% afirma haberse visto afectado por la subida del precio de los carburantes.

Una situación que para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, demuestra que "el gran problema para los autónomos a día de hoy es que los gastos siguen incrementándose, y ese aumento no va acompañado en la misma medida de una subida de las ventas y la facturación". Según ha explicado, las ventas han crecido un 11% de media en los dos últimos años, pero los gastos se han incrementado un 23%. "Eso puede ser insostenible para un negocio", por lo que avisa de que miles de negocios están en "serio riesgo" de cierre.

El barómetro recoge también la situación del empleo entre los trabajadores por cuenta propia. El 65% reconoce que ha mantenido su plantilla, aunque ya más del 22% advierte de que tendrá que reducir el número de asalariados en el último trimestre "de seguir las cosas como hasta ahora". ATA apunta que casi un 28% está buscando trabajadores y que, de ellos, el 13,4% no logra cubrir sus vacantes. Hostelería, agricultura, industria, construcción y transporte son los sectores con más dificultades para encontrar trabajadores. En concreto, la agricultura es el que más empleo busca y el 24% reconoce que no consigue trabajadores. En cuanto a la hostelería, el 48,8% está buscando trabajadores, de los que el 41,5% afirma tener problemas para contratarlos. Es más, el 17% afirma no conseguirlos. El comercio es el sector muy afectado por la pérdida de empleo autónomo en los últimos años, ya que casi el 81%, afirma no estar buscando trabajadores. Finalmente, la construcción es en el que menos trabajadores se consiguen. El 31,8% de los autónomos se encuentra buscando empleados, de los que el 25,9% afirma no conseguirlos. Sólo el 1,2% encuentra trabajadores sin problemas.

"Cuando vemos que se necesitan camioneros, en Málaga se van a buscar temporeros a otros países o hay empresas que buscan urgentemente ingenieros no se puede negar que hay sectores que sí están teniendo problemas para encontrar trabajadores. Vaya usted a buscar un cuidadora por ejemplo en Jerez de la frontera porque no la va a encontrar, aunque se la pague por convenio", ha señalado el presidente de ATA. Esta falta de empleados, especializados o no, lleva a que "muchos autónomos" a mantener los empleos pese a la caída de la actividad por temor a no poder encontrar empleados después. "A veces no se encuentra el perfil adecuado y otras el puesto se queda vacante por el rechazo de los candidatos".

Respecto al impacto de los fondos europeos, la encuesta determina que el 72% de los autónomos afirma que no ha tenido acceso a ninguna de las ayudas de los fondos 'Next Generation' y las ayudas para digitalizar las empresas han sido las más solicitadas por los autónomos españoles en este periodo, concretamente por el 18% de los autónomos encuestados. El presidente de ATA ha apuntado que estos fondos han llegado a 600.000 autónomos, pero sólo a través del Kit Digital, con importes de entre 2.000 y 5.000 euros, pero "todo lo que han recibido lo han tenido que gastar y reinvertir en herramientas digitales. Seguramente mejorará a largo plazo su competitividad pero a día de hoy no he tenido una incidencia en su negocio, no han tenido un beneficio real", ha explicado

El estudio refleja también los problemas de financiación que sufre el colectivo. El 35% ha solicitado ayuda financiera a las entidades bancarias y al 5,6% ésta les ha sido denegada, mientras que casi el 21% reconoce que ha empezado a tener problemas para acceder al crédito, es decir, manifiestan que han intentado acceder a él pero no ha podido acceder a él o ampliar el que tiene por no poder asumir la dureza de las condiciones, por la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). Además, el 39,1% afirman verse afectados por una subida de las cuotas o mensualidades que pagan.

Finalmente, en el capítulo de morosidad, tanto pública como privada, ésta afecta a cuatro de cada diez autónomos, porcentaje superior al 33,5% registrado en el barómetro de junio de 2023. El 4,3% de ellos por parte solo de entidades públicas, el 9,6% tanto públicas como privadas y el 26,2% por parte de otras empresas privadas.