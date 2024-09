Escrivá salta al Banco de España pero «seguirá siendo ministro»

No hubo sorpresas ni cambios de rumbo inesperados. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, compareció ayer en el Congreso de los Diputados para anunciar lo que ya se sabía: que José Luis Escrivá será el nuevo gobernador del Banco de España durante los próximos seis años en sustitución de Pablo Hernández de Cos, con la oposición frontal del Partido Popular. Su secretaria general, Cuca Gamarra, lo volvió a dejar claro: «No vamos a blanquear la colonización de la institución por parte de Pedro Sánchez con el nombramiento de Escrivá porque seguirá siendo ministro desde el organismo».

Sánchez ha roto con la tradición no escrita que establece que el Gobierno elige al gobernador y el principal partido de la oposición decide el nombre del subgobernador. Las negociaciones celebradas entre ambos partidos desde antes de verano para tratar de pactar los nombres no fructificaron por la imposición de Escrivá, lo que provocó la ruptura de la mesa y el rechazo del PP.

Cuerpo justificó la decisión del Gobierno durante su comparecencia en que la Ley de Autonomía del Banco de España establece en su artículo 24.1 que el gobernador será nombrado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, entre quienes sean españoles y tengan reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios, «requisitos que cumple Escrivá como candidato idóneo» gracias a su «cualificación técnica, reconocida, acreditada» y a su «experiencia y conocimiento de las instituciones europeas», aunque advirtió de que el nuevo gobernador «deberá afrontar los nuevos retos que vienen, que no serán nada fáciles».

El ministro de Economía también destacó que además de su «amplia experiencia» en España, Escrivá cuenta con un paso «acreditado» por las más importantes instituciones financieras y en numerosos organismos públicos y privados, poniendo en valor que posee su «profundo conocimiento» del propio Banco de España, que «es la institución a la que pertenece como trabajador público». Cuerpo ha defendido que la legalidad vigente ampara la designación de Escrivá porque, «si vamos a la propia normativa de autonomía del Banco de España, lo que dice es que exige de manera explícita que el candidato a gobernador tenga reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios», y Escrivá «cumple con todo ello».

No lo ve así el PP, que mantiene su rechazo al nombramiento y califica como «inaudito» que Escrivá vaya a fiscalizar como gobernador su propia gestión como ministro: «Es una auténtica perversión». Así lo manifestó el portavoz popular, Borja Sémper, que insistió en que «el señor Escrivá va a ser gobernador del Banco de España y va a fiscalizar la gestión del propio señor Escrivá, cuando él era ministro».

En la hemeroteca destacan algunos enfrentamientos entre Escrivá y el ex gobernador acerca de estudios publicados por el organismo contra la reforma de la pensiones impulsadas por el entonces ministro de Seguridad Social, al considerar que no garantizaba la sostenibilidad del sistema público, además de proponer medidas que, en algunos casos, eran contrarias a sus propuestas.

En mayo de 2022, el ministro llegó a asegurar que los análisis del supervisor adolecían de «falta de sofisticación» y no aportaban «ningún elemento nuevo que me haga cambiar de idea sobre la sostenibilidad de las pensiones». Ahora, bajo su mandato, la oposición duda de la independencia del organismo en el análisis sobre la reforma del sistema impulsada por el propio Escrivá o sobre su imparcialidad sobre otras medidas gubernamentales.

Sánchez ha acelerado esta semana la incorporación de Escrivá al sillón del organismo bancario ya que el nombramiento del nuevo gobernador debía realizarse antes del 11 de septiembre, cuando finaliza el mandato de la actual subgobernadora, Margarita Delgado, quien ha asumido las máximas funciones en la institución de forma provisional, después de que en junio expirara el mandato de seis años de Pablo Hernández de Cos. De esta forma, Escrivá podrá acudir la semana que viene a Fráncfort a la próxima reunión de política monetaria del BCE que se celebra el 12 de septiembre.

Falta aún por cerrarse el último capítulo: quién sustituirá a Delgado en el puesto de subgobernadora. Su cargo expira el miércoles que viene. De momento, el PP ya ha confirmado que no propondrá ningún nombre para el cargo al no haberse cumplido con las normas no escritas de designación de ambos cargos. Entre los nombres que suenan para sustituirla se encuentra el de la actual vicepresidenta de la CNMV, Monserrat Martínez Parera.