Eserp Digital Business & Law School, reconocida y certificada por QS Stars Rating System por su excelencia educativa

Eserp Digital Business & Law School ha sido reconocida por QS Stars Rating System gracias a su excelencia educativa, logrando una puntuación general de cuatro estrellas, y obteniendo cinco estrellas en tres de sus categorías principales:

Docencia: 5 de 5 estrellas.

Empleabilidad: 5 de 5 estrellas.

Enseñanza en línea: 5 de 5 estrellas.

Internacionalización: 4 de 5 estrellas.

Inclusión: 4 de 5 estrellas.

Fortaleza del Programa: 4 de 5 estrellas.

Nota General: 4 de 5 estrellas.

Un logro que no habría sido posible sin un equipo que día a día apuesta por construir un proyecto educativo innovador. Y así lo destaca Francisco Enseñat, director general de Eserp Digital Business & Law School: “La calificación general de 4 estrellas confirma nuestro posicionamiento como referente educativo en el ecosistema educativo universitario actual. Me gustaría agradecer al personal no docente y a todo el profesorado de eserp su contribución diaria a la educación, su compromiso y su pasión, que se refleja en el crecimiento personal y profesional del alumnado en una etapa formativa clave para su futuro”.

El directivo añade que eserp, desde sus orígenes, siempre se ha enfocado “en la generación del mayor valor añadido posible al alumno, a través de metodologías innovadoras, los contenidos formativos más actualizados, los ponentes más destacados de cada área profesional y una fuerte apuesta por la internacionalización”. Francisco Enseñat destaca, además, que el principal objetivo de la oferta formativa de eserp es “la adaptación a una nueva realidad, a una nueva era donde el futuro es hoy. Y esto significa formar a nuestros alumnos con las capacitaciones y habilidades necesarias y adecuadas para afrontar con éxito los procesos de toma de decisiones y retos profesionales a los que harán frente, en un entorno donde la digitalización de procesos, productos y estructura es ya omnipresente”. Un objetivo que se refleja en la incorporación de nuevas metodologías enfocadas al desarrollo de soft y digital skills, y de habilidades y conocimientos estratégicos recogidos en la metodología skill stacking.

Sobre eserp: un proyecto educativo pionero desde 1985

Unir las áreas de las ciencias sociales y los negocios, e impulsar la creación del concepto Business School. Con ese claro objetivo en 1985 se fundó eserp business & law school, un proyecto educativo pionero con una fuerte apuesta por la internacionalización.

Tras la fundación de la sede de eserp Barcelona, logrando introducir un concepto educativo basado en la formación bilingüe, se incorporaron dos nuevas sedes: eserp Madrid y eserp Mallorca. Y desde entonces, Eserp ha recorrido un apasionante viaje que hoy se traduce en una comunidad de 41.000 antiguos alumnos, incluyendo a más de 10.000 estudiantes de todo el mundo. Ponentes referentes, metodologías innovadoras y una fuerte apuesta por la internacionalización han sido algunas de las claves de este crecimiento sostenido en el tiempo.

Además, eserp, con su incorporación a Digitalent, líder educativo en el mundo digital, abre una nueva etapa que se materializa en una oferta formativa innovadora, con la incorporación de herramientas digitales imprescindibles para acelerar la empleabilidad, el emprendimiento y la transformación de los negocios.

Actualmente, el motor de este proyecto educativo sigue siendo el mismo que el de hace 37 años: creer firmemente en las metodologías más innovadoras, en la internacionalización y en una oferta formativa que vaya siempre un paso por delante.