España acumula más de 45.000 empresas zombis tras aumentar un 21% en la pandemia

Las empresas zombis -sociedades activas con más de 10 años de existencia y un ratio de cobertura de interesas negativo durante dos años consecutivos- no solo no retrocede su número sino que continúan en crecimiento tras incrementar su número en España un 21% entre 2021 y 2022, con un repunte de 8.489, alcanzando un total de 48.049 tras impulsarse un 2% en lo que llevamos de 2023. De ellas, solo el 6% cesó su actividad el pasado año, por lo que todavía siguen activas 45.120 compañías de este tipo. De ellas, el 46% permanece en la misma situación con la cerró el año pasado, mientras que cerca del 48% no presenta indicadores de sobreendeudamiento.

Estas son algunas de las conclusiones del 'Estudio sobre las empresas zombis en España' realizado por Informa D&B, que determina que las empresas zombis representan el 4% del total de las sociedades españolas con más de 10 años de antigüedad en España, con un aumento de su número que achacan al "impacto de la crisis sanitaria causada por el covid en el tejido empresarial".

Las empresas zombis se caracterizan por su reducido tamaño. "Un 83% son microempresas, cerca del 10% pequeñas, algo más del 4% medianas y no llega al 3% la proporción de compañías grandes", según explica la directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese. Construcción (28%), actividades inmobiliarias (20%), comercio (20%) y servicios empresariales (14%) son los sectores que acumulan una mayor cantidad de este tipo de empresas, apunta la directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese. En el extremo opuesto se sitúa la Administración Pública, en la que no hay ninguna compañía en esta situación, mientras en industrias extractivas se localizan el 0,30%, y en energía, educación y sanidad no llegan al 2%. En una situación media se sitúa la hostelería, con el 7,5%, y la rama de servicios de comidas y bebidas con casi un 5%. El estudio también señala que la Comunidad de Madrid es la región que alberga un mayor número de sociedades zombi, con 9.323, el 19,4% del total. Le sigue Cataluña con el 18,9%, es decir, 9.082 empresas, en tercer lugar se encuentra Andalucía con un 10,5% (5.059) y Valencia con un 10% (4.893). Entre las cuatro suponen el 59% del total.

Ante el aumento de este tipo de empresas, el Gobierno intentó poner freno a que pudieran acceder a los fondos europeos modificando el Reglamento de la Ley de Auditoría, que contempla nuevas sanciones para las actúen con malas prácticas, entre las que destacan la retirada del NIF o la baja en el Registro Mercantil. No se tiene constancia oficial del número exacto de este tipo de compañías, pero el Banco de Pagos Internacionales (BPI) ha cifrado su número en un 15% en todo el mundo, de las cuales unas 300 estarían cotizando en bolsa.