Estos son los 5 NFT más caros de la historia

La tecnología ha ido cambiando el mundo que conocemos de forma drástica, introduciendo en nuestras vidas términos tan novedosos como la inteligencia artificial, el metaverso o incluso los NFT.

El NFT o "Non-Fungible Token" (Token no fungible) es un elemento que ha ido ganando notoriedad en los últimos años, convirtiéndose no tan solo en un recurso artístico, sino también en moneda virtual para adquirir viviendas exclusivas del mercado inmobiliario. Estos tokens son representaciones inequívocas de activos, tanto digitales como físicos, basándose en la tecnología blockchain o cadena de bloques, es decir, la misma que se utiliza en las criptomonedas. Aunque estos NFTs o tokens no fungibles no se pueden dividir ni intercambiar, sí que se pueden comprar y vender. Esta tecnología permite "poseer partes de obras de arte que, en vez de estar guardadas en una caja fuerte, se encuentran almacenadas digitalmente en un lugar al que solo puede acceder el dueño mediante una clave única", explican desde el blog de CaixaBank. Pero, ¿cuáles son los NFTs más caros?

1. The Merge: 86,7 millones de euros

The Merge, es una obra de un artista anónimo llamado Pak en la que se ha combinado la tokenización con la generación artística. Y es que a este artista se le ocurrió utilizar el blockchain e internet para generar una obra de escala global, aportando a los compradores una creación digital dinámica.

Esta propuesta tan "exótica y participativa" generó una expectación enorme con una cifra récord en la venta de NFT, 86,7 millones de euros, tal y como explican desde la entidad. De esta forma, Pak se ha convertido en el artista vivo más cotizado del mundo, superando a otros tan conocidos como Banksy o David Hockney.

2. The First 5000 Days: 65,5 millones de euros

Beeple, un diseñador gráfico estadounidense, estuvo más de 5.000 días consecutivos, es decir, 13 años creando una imagen cada día sin saltarse ni un solo. Este NFT se vendió por 65,5 millones de euros –69,3 millones de dólares– después de que las otras obras de este artista ganaran valor subasta tras subasta.

3. Clock: 49,8 millones de euros

Clock, es una obra creada por el artista anónimo Pak, y esta forma parte de su colección "Censored" que tiene junto con Julian Assange –fundador de WikiLeaks– para recaudar fondos y ayudar a este último a defenderse en los tribunales.

Esta obra es un reloj en el que se muestra los días que el activista lleva encarcelado. La organización Assange DAO, compuesta por unos 10.000 seguidores de Assange, fue la que compró la obra por 49,8 millones de euros –52,7 millones de dólares–. "Sus integrantes sumaron fuerzas y recursos en una suerte de crowdfunding para ayudar a Assange a salir en libertad", asevera CaixaBank.

4. Human One: 27,3 millones de euros

El artista Beeple –el mismo que creó The First 5000 Days– creó una videoescultura en tres dimensiones, mezclando arte digital y físico, que se vendió en vivo en la galería Christie’s por 27,3 millones de euros –28,9 millones de dólares–.

Este NFT es un video cinético en una caja de unos dos metros de alto en el que se muestra –en cuatro pantallas led– a un astronauta solitario que camina por un mundo distópico y evoluciona continuamente.

5. CryptoPunk #5822: 22,4 millones de euros

CryptoPunk #5822 es una obra que forma parte de una serie de 10.000 avatares digitales almacenados en la cadena de bloques Ethereum. Su venta alcanzó los 22,4 millones de euros –23,7 millones de dólares– y su comprador obtuvo la propiedad de una imagen de un alien azul en baja resolución generado por un algoritmo.

"Fue el proyecto que inspiró el actual movimiento de criptoarte y uno de los primeros ejemplos de NFT en Ethereum", sentencia la entidad bancaria.