Estos son los pensionistas que deben mostrar la fe de vida para solicitar su jubilación o seguir cobrándola

A medida que se acerca el momento del retiro laboral, es importante conocer todos los requisitos, condiciones y trámites necesarios para acceder a una pensión de jubilación. Uno de ellos es entregar la fe de vida a la Seguridad Social. No obstante, sólo unos pocos pensionistas están obligados a facilitar este documento. Mapfre explica en su blog "Jubilación y pensión" quiénes son y por qué deben hacerlo.

¿Qué pensionistas deben entregar la fe de vida?

Mapfre explica que sólo los pensionistas que residen en el extranjero tienen que presentar la fe de vida para cobrar la pensión. El resto de los jubilados está exento de hacerlo salvo que la Seguridad Social se lo pida por algún otro motivo.

¿Cuándo y por qué?

Este trámite se realiza entre el 2 de enero y el 31 de marzo de cada año y sirve para que la Seguridad Social confirme que el pensionista vive y siga pagándole su pensión de jubilación.

¿Y qué pasa con los residentes en España?

En el caso de los pensionistas residentes en España, la obligación de entregar la fe de vida no recae sobre el beneficiario. Según el artículo 17.5 del Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social, esta responsabilidad la tienen las entidades financieras, que son las que informarán al organismo de la pervivencia del pensionista. No obstante, a los pensionistas de edad muy avanzada que no suelen realizar gestiones habitualmente sí que se les suele pedir que presenten en el banco la fe de vida o acudan a la entidad para después informar a la Seguridad Social.

¿Qué ocurre si no presento lo fe de vida?

Este documento prueba que el beneficiario de la pensión sigue vivo. Por lo tanto, si el Estado no tiene esa prueba de vida, entenderá que el pensionista puede haber fallecido y le retirará la prestación por jubilación, además de tratar de certificar su muerte.

¿Cómo conseguir la fe de vida?

El Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia, es el órgano encargado de expedir este documento donde consta la vida de una persona, si está soltero, casado, divorciado, separado o viudo. Para conseguirlo si vive en el extranjero, se puede obtener acudiendo a un notario que acredite que la persona vive o en el Consultado de España o en las Consejerías o Secciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del país de residencia. Si reside en España y lo necesite, puede realizar la petición de forma personal en la oficina del Registro Civil del lugar de residencia donde esté inscrito el nacimiento del interesado. La expedición de este documento es gratuita y no es necesario esperar ningún plazo para conseguirlo, ya que se obtiene en el mismo momento de solicitarlo.