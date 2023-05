Ferrovial abre la puerta a dejar de cotizar en España

No ocurrirá en el corto plazo, pero Ferrovial no descarta dejar de cotizar en la bolsa española en el largo plazo. Los accionistas de la compañía aprobaron en junta el pasado mes de abril su cambio de sede social a los Países Bajos para, desde allí, dar el salto después a la bolsa de Estados Unidos, país donde la compañía tiene uno de sus mercados más importantes. Los planes de la compañía pasan por cotizar simultáneamente en estos dos países para reforzar su captación de fondos y en España. Sin embargo, a largo plazo, no descarta dejar de hacerlo en su país de origen.

En una conferencia con analistas para explicar los resultados del primer trimestre, el director financiero de la compañía, Ernesto López, ha admitido que la evolución de su negocio en Estados Unidos hará que este país domine su cotización futura en bolsa. A las preguntas de una analista financiera respecto a si es realista que Ferrovial cotice en tres mercados a la vez, López ha defendido que sí lo es, al menos en el medio plazo, según informa Ep. Sin embargo, posteriormente ha explicado que sus activos en Norteamérica, incluyendo Estados Unidos y Canadá, aportarán unas mayores expectativas a su negocio, por lo que se espera que en el lazo plazo Estados Unidos domine al resto de plazas en las que cotiza. "La cuestión es que cuando se observan los resultados y la generación de efectivo que proporcionarán nuestros activos estadounidenses y los negocios canadienses, las expectativas apuntan a que en diez años Estados Unidos dominará con razón. Así que eso dictará lo que hagamos. Así que a medio plazo sí es natural tener las tres. Pero en el largo plazo, la de Estados Unidos debería dominar", ha declarado López, que ha asegurado que sus servicios legales creen que el Gobierno español no podría impedirlo.

Resultados

Ferrovial registró en el primer trimestre del año unas ventas totales de 1.805 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,4% respecto al mismo periodo del año pasado, un avance que la compañía atribuye a la mejora del tráfico en todos sus activos de autopistas y aeropuertos, destacando las denominadas «Managed Lanes» (carriles opcionales de peaje dinámico a autopistas urbanas congestionada) y el aeródromo londinense de Heathrow; así como a la buena evolución del área de construcción, según ha informado hoy.

Además de sus ingresos, la compañía consiguió mejorar su resultado bruto de explotación (Ebitda) un 38,7%, hasta alcanzar los 189 millones de euros.

Los ingresos de las Autopistas de Ferrovial mejoraron un 37%, hasta los 223 millones de euros, gracias a las carreteras estadounidenses, que concentraron el 80,3% de la actividad de este segmento. La eliminación de las restricciones por el Covid-19 y los aumentos de las tarifas explican esta mejora.

En cuanto a la división de Aeropuertos, destacó la buena marcha de su aeropuerto londinense de Heathrow, que recibió 16,9 millones de pasajeros durante el trimestre, un 75% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los de Aberdeen, Glasgow y Southampton (AGS) mejoraron un 41,9%. El de Dalaman (Turquía) ya está un 45,2% por encima de los niveles anteriores a la pandemia, según Ferrovial.

La división de Construcción, por su parte, registró en el primer trimestre un aumento de la facturación del 6,6%, en términos comparables, apoyada en su filial polaca Budimex. El 80% de los ingresos del negocio correspondieron a la actividad internacional, especialmente en Polonia y Norteamérica.

Los ingresos de Infraestructuras Energéticas y Movilidad se elevaron un 27% en términos comparables, hasta los 80 millones de euros. La unidad cerró el trimestre con un Ebitda de 3 millones de euros, un 81,6% más en términos comparables. .

La compañía que preside Rafael del Pino destacó también su sólida situación financiera «con altos niveles de liquidez de 5.846 millones de euros» y una «robusta posición neta de caja ex-infraestructuras que alcanzó 1.343 millones de euros».