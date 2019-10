El taxi, un coto vedado a nuevas licencias desde hace 25 años

El taxi se ha convertido, de facto, en un coto vedado en el que resulta imposible entrar. Desde hace unos 25 años, el número de licencias se mueve en el entorno de las 70.000. Y eso a pesar de que el incremento de la población y otros factores como el turismo o la renta per cápita han incrementado su demanda. La consecuencia de esta mayor necesidad de taxis y una oferta inamovible es que la ratio de licencias por habitante ha caído del 1,82 en 1994 al entorno del 1,5 en el que se mueve desde 2008.

Para la plataforma de intermediación de taxis Free Now, a la vista del cambio que ha experimentado la movilidad urbana en el país, ha llegado el momento de plantearse si tiene sentido limitar el número de licencias de taxi que operan en España. Según el informe "Perspectivas del futuro de la movilidad urbana en España" elaborado por PwC para Free Now, en la actualidad, las cuestiones que llevaron a limitar el número de licencias del taxi no tienen demasiado sentido. En opinión del experto de la consultora Jordi Esteve, el objetivo de limitar la oferta de taxis era no congestionar las ciudades. Pero, según ha explicado, ante el incremento de la demanda hace falta que haya más oferta para que el número de vehículos privados no se incremente en las ciudades. Además, ha añadido, los taxis son mucho más eficientes. Y si se incrementa la oferta, se sacarían vehículos privados más contaminantes de los centros urbanos, lo que reduciría la contaminación.

PwC asegura que, en aquellos países en los que se ha liberalizado el número de licencias, como Reino Unido, Irlanda, Suecia o Japón, se han obtenido importantes beneficios para el consumidor en cuanto a la cobertura de la demanda y la reducción de los tiempos de espera. Además, el sector se ha profesionalizado.

Aunque un potencial incremento del número de taxis iría, teóricamente, en contra del interés de este sector, Jaime Rodríguez, director general de Free Now en España, considera que lo determinante es que "si no te adaptas a la llegada de la competencia digital, la competencia te obligará a adaptarte, y no precisamente en las mejores tiempos y formas".

La liberalización del número de licencias forma parte de una batería de medidas que el informe de PwW plantea para liberalizar parcialmente el sector del taxi y hacerlo más competitivo. Entre ellas se incluyen también la flexibilización parcial de los precios, la introducción del taxi compartido, la eliminación de las limitaciones geográficas y la flexibilización de turnos y jornadas de trabajo. Este conjunto de medidas, con sólo aplicarse en Madrid y Barcelona, donde se concentran el 37% de los taxis, generarían un impacto para la sociedad de 214 millones de euros.