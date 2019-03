Fridman impone su plan en Dia

Mijail Fridman va a imponer su plan de rescate para Dia sin tener siquiera necesidad de votarlo. La propuesta del magnate ruso, dueño del 29% del capital de la compañía, resultará ganadora de la votación de la junta de accionistas debido a la escasa asistencia a la misma, que apenas ha alcanzado el 54,4% del capital a pesar de lo trascendental de la cita.

El plan de rescate de Fridman pasa por el lanzamiento de una opa por el 100% del capital de la compañía a un precio de 0,67 euros por acción. La oferta, que debe ser aceptada por el 35,5% del capital de Dia que Fridman, a través de Letter One, todavía no controla, todavía está pendiente de ser autorizada por la CNMV. En caso de que salga victoriosa, Fridman se ha comprometido a lanzar una ampliación de capital por 500 millones de euros siempre y cuando logre refinanciar la deuda con la banca, que supera en este momento los 1.400 millones de euros. Durante el turno de intervención, Stephane DuCharme, representante de Letter One, ha pedido a los accionistas que voten a favor de su propuesta porque la del consejo, que prevé una ampliación de capital de 600 millones de euros, no garantiza la viabilidad de la firma. Sin embargo, Letter One "ha presentado un plan integral que aborda el presente y el futuro de la compañía" según ha explicado.