Gilmar cumple 35 años como inmobiliaria de referencia en España

En mayo de 1983, Jesús Gil Marín y Manuel Marrón fundaron Gilmar. De esta forma, se ponía en marcha no sólo una inmobiliaria, sino un nuevo modelo de negocio que revolucionaba el ámbito de la comercialización de inmuebles en nuestro país. A punto de cumplir 35 años, Gilmar se ha consolidado como la mayor red inmobiliaria que opera en Madrid, Costa del Sol, Sevilla y Cádiz, gracias a una estrategia fundamentada en la apertura de oficinas comerciales propias y en un servicio integral, que abarca todas las necesidades de su cliente.

Mucho ha cambiado el mercado en estas tres décadas, tal y como recuerda Jesús Gil Marín, aunque Gilmar ha sabido adaptarse a los cambios. «El mercado inmobiliario ha cambiado a mejor. La profesionalidad se ha incrementado de forma notable y hoy las personas que se dedican a nuestro sector tienen un nivel de formación muy superior al de hace un tiempo. Trabajar hoy en este área es un reconocimiento implícito. Además del perfil de los comerciales, el producto en sí, es decir, la calidad de la vivienda, ha mejorado de forma ostensible».

La orientación comercial, el estudio del mercado, la adaptación de la oferta a las necesidades del clientes, así como el asesoramiento jurídico, fiscal y técnico son algunos de los servicios que han permitido a Gilmar conseguir la excelencia. De hecho, entre sus reconocimientos se encuentra el sello de Calidad Madrid Excelente. Y es que la empresa ofrece a sus clientes plenas garantías en los procesos de compraventa y alquiler de inmuebles, rigiéndose por los principios de transparencia, con una red bien estructurada, que hace que todos sus activos inmobiliarios salgan al mercado perfectamente testados. Gracias a ello, Gilmar ha podido capear el temporal de la crisis que, con especial virulencia, ha afectado al sector inmobiliario. Y es que la compañía no sólo no cerró oficinas durante este periodo, sino que puso sobre la mesa un plan de expansión que le ha llevado a abrir nuevas oficinas, como la de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en 2014. Recientemente, y siguiendo con esta política de nuevas aperturas, que le ha permitido reforzar su presencia en el mercado, Gilmar tiene previsto inaugurar dos nuevas sedes el próximo verano. Concretamente, en Málaga capital y en Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, ha incrementado las colaboraciones con las inmobiliarias de referencia de distintos países. «La crisis ha supuesto para nosotros una oportunidad para crecer y consolidarnos. Hemos arriesgado en algún momento más de lo que hubiese sido deseable, pero, gracias a Dios, hemos conseguido una feliz recompensa. Somos de las pocas empresas que han seguido abriendo nuevas oficinas en los años de crisis. Creo que tiene mucho que ver la marca. Los clientes confían en nosotros. Llevamos 35 años demostrando que vamos en serio, que no somos oportunistas. Hemos ayudado a miles de personas a ser felices, dedicando su tiempo a lo importante mientras nosotros solucionamos o evitamos los problemas y papeleos asociados a la compraventa», explica Gil Marín.

Pero Gilmar no sólo vende viviendas, también dispone de promociones de obra nueva; locales comerciales e inversiones (retail, oficinas, family office...), fincas rústicas, alquileres (vivienda, locales, oficinas), un servicio de asesoría hipotecaria gratuito, consultoría para inversores y departamento de posventa (alarmas, paisajismo, mudanzas, reformas...). Todo orientado a que su cliente dedique su tiempo a lo importante: disfrutar de la alegría de adquirir una nueva vivienda, de vender la suya, o de obtener rentabilidades para su dinero que no se pueden encontrar en cualquier otro producto de inversión o financiero.

Un gran grupo

Grupo Gilmar está formado por Gilmar Thirsa, una sociedad de valoración y tasación inmobiliaria; Construcciones Constructivas, especializada en proyectos de obras y reformas, que ofrece soluciones integrales gracias a su equipo de arquitectos técnicos, ingenieros, interioristas, decoradores y profesionales de la construcción; HipoGesBan, un centro hipotecario que mantiene importantes acuerdos de colaboración con entidades bancarias de primera línea, que permiten a sus clientes beneficiarse de las mejores condiciones en los préstamos hipotecarios: la Residencia Universitaria femenina San Lorenzo, y C&GM, una consultora independiente con vocación de servicio global dirigida al asesoramiento de empresas y particulares con intereses en el sector inmobiliario, en materia jurídica, fiscal, técnica, urbanística y financiera.