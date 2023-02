El Gobierno espera que las tecnológicas como Google y Netflix no repercutan a los clientes el pago justo por las redes que reclaman las telecos

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha reiterado el respaldo del Ejecutivo a las telecos en su batalla por conseguir que las grandes tecnológicas como Google, Meta o Netflix paguen también por la infraestructuras de redes y confía en que si se les acaba imponiendo una tasa estas empresas no repercutan el coste a los clientes.

La Comisión Europea ha abierto recientemente una consulta pública para que los gigantes tecnológicos como Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple, Amazon, Microsoft o Netflix contribuyan equitativamente a financiar las redes de telecomunicaciones, cuyos coste millonarios son asumidos exclusivamente por las operadoras, pese a que una parte importante y creciente del tráfico es generada por las grandes tecnológicas. "La posición del Gobierno es bastante clara. Estamos a favor de que se tomen decisiones en el marco de un 'fair share', de un balanceo más justo en quién y cómo se pagan las infraestructuras", dijo González en declaraciones a los medios durante la segunda jornada del Mobile World Congress 2023.

"La Comisión Europea ha dado un buen paso con la consulta pública, sobre todo porque creemos que es un debate urgente y hay que abordarlo", añadió, en línea con la postura de Nadia Calviño, que también expuso durante este congreso tecnológico la necesidad de que todos los agentes que se benefician de las redes paguen por ello. La secretaria de Estado de Telecomunicaciones espera que la Comisión Europea "vaya dando pasos" en esta materia, para que durante la Presidencia española de la UE sea posible desarrollar un modelo de financiación justo que permita desplegar las mejores infraestructuras para el ciudadano.

En caso de que los reguladores lleguen a implementar el "fair share", la contribución justa para financiar las redes que las grandes telecos reclaman a las grandes tecnológicas, la gran duda es si estas compañías podrían repercutir el coste a los clientes. La secretaria de Estado de Telecomunicaciones reconoce que actualmente la financiación de las redes no se está produciendo de forma equilibrada, ya que, según ha apuntado la GMSA, patronal mundial de las empresas de telecomunicaciones, seis grandes compañías de internet concentran un 60% del tráfico de datos de las redes y no para nada por la infraestructura. Lograr un equilibro pasa por imponer las 'big tech' la conocida "contribución justa", pero el Gobierno espera que si esta obligación de pago sale adelante "no solo no tenga una repercusión directa en la ciudadanía sino que en las infraestructuras sean las mejores para el ciudadano". "Queremos liderar el impulso al 5G y necesitamos un compromiso por parte de todos", ha concluido María González Veracruz.